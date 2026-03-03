iPhone 17e來了！台灣時間昨（2）日蘋果推出iPhone 17e，明（4）日開放預購，本月11日起開始供貨，YouTuber「Joeman」第一時間於社群IG分析iphone 17e各項優、劣勢，Joeman表示A19晶片處理器、儲存容量升級、價格凍漲均是吸引之處，不過iphone 17e沒有120Hz promotion螢幕、動態島，與iPhone 17價格相差不大，「適合當第二支備用機」，更推薦iPhone 17 air或iPhone 17。
Joeman昨曬出影片，分析iphone 17e各項優、劣勢，「不漲價的前提下，儲存空間從128GB變成256GB」、「加量不加價的行為代表蘋果的供應量非常強大」、「處理器升級到A19晶片，效能處理非常夠用」、「提供MagSafe無線充電，除了黑、白兩色之外，這次加入了嫩粉色，是個很少女的粉紅色。」至於是否推薦使用？Joeman繼續說⋯⋯。
Joeman表示，可惜iPhone 17e除了沒有120Hz promotion螢幕，也沒有動態島，「目前台灣定價是21900元起，這個價格比較適合工作機，或者第二支的備用機，如果是追求輕薄路線，iPhone 17 air各個方面的體驗會更好；如果是追求最佳性價比，我推薦標準版的iPhone 17，各個通路都有降價，跟iPhone 17e差距不大」，期待拿到實機再做開箱。
iPhone 17e配置6.1吋螢幕，處理器升級到A19晶片、最新一代數據機系統 C1X，維持單鏡頭，但具備2倍光學品質望遠，提供MagSafe無線充電，除了黑、白之外，這次加入了粉色，同起跳容量從128GB全面翻倍為256GB，價格很佛心地維持和上一代相同的起跳價21900元起，預計3月4日開放預購，3月11日起開始供貨，全台「果迷」蓄勢待發。
🔺資料來源－
iphone17e、Joeman IG
