中東持續動盪，有美媒引述資深華府官員消息，稱美國預備在未來24小時內「大幅增加」對伊朗的攻勢，美國國務院也呼籲在14個中東國家的美國公民盡速撤離。有伊朗當地居民向英媒透露，美國、以色列現在的空襲行動就已相當猛烈，感覺房子都在晃。
根據《BBC》報導，儘管伊朗當局封鎖了網路，導致人民很難與外界聯繫，但《BBC》還是設法採訪了一些匿名民眾，比如化名侯賽因（Hossein）、住在德黑蘭以西卡拉季市（Karaj）的男子就說，週一他家附近發生了一起大爆炸，房子都在搖晃，嚇得他只想找個安全的地方躲起來。
侯賽因還說，前一晚（週日）的轟炸尤為猛烈：「我數了一下，一共發生了17次爆炸，人們都在等待和擔憂接下來會發生什麼事。」
同樣住在德黑蘭、化名阿米爾（Amir）的居民則表示，當地人一直在囤積物資，盡可能儲存食物和水，大家基本上都待在家裡，聽著外面傳來的爆炸聲。
阿米爾坦言，就像去年6月與以色列的12日戰爭一樣，人民已經筋疲力盡，哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）之死還不夠，整個政權都必須垮台。
原文連結：'They hit so hard the house was shaking': Iranians describe impact of US-Israel attacks
