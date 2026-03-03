受到鋒面通過、華南雲雨區水氣影響，今（3）日元宵節全台有雨，西半部有大雨發生，中央氣象署今早針對台南市發布「大雷雨即時訊息」，南投縣、嘉義縣發布「大雨特報」，此外，新北至台南、屏東、花東則發布「陸上強風特報」，提醒民眾天氣變化劇烈，外出務必攜帶雨具。
🟡大雷雨警戒
⚠️08:59發布－台南市
📍台南市：七股區、安南區、安平區
🟡大雨特報
📌影響時間：03日上午至03日晚上
📍大雨：南投縣、嘉義縣
⚠️強風特報
📌影響時間：03日晨至04日晚上
📍黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣
氣象署提醒，元宵節白天，受華南雲雨區影響，水氣偏多、全台各地都容易有短暫雨，尤其西半部地區要注意局部較大雨勢，晚上元宵夜，降雨會比白天緩和一些，但各地仍然雲量偏多，時不時會會有短暫雨，外出活動要帶雨具備用。
此外，元宵節白天冷空氣影響，中北部、宜花白天有感轉冷，和今天白天高溫27至31度相比，氣溫大跳水，「高溫將驟降到20度以下 ，北台灣高溫甚至不到18度」，南部、台東白天也會有轉涼的感覺。
資料來源：中央氣象署
