▲楊昇達公開為母乳玩笑道歉。（圖／翻攝楊昇達臉書）

深夜致歉黑白照片發聲 坦言自己「狹隘解讀」

▲楊昇達坦言自己玩笑開過頭。（圖／翻攝楊昇達臉書）

民宿趣事同步更正 自嘲冷幽默過頭

藝人楊昇達與妻子若綺愛情長跑12年後步入婚姻，今年2月初迎來女兒「雪寶」誕生，原本沉浸在升格當爸的喜悅中，卻因一則貼文掀起爭議，他日前分享陪伴妻子親餵母乳的過程，寫下：「媽媽的奶不好找，希望妳不要急，爸爸當時也找了很久。」被部分網友認為對產後媽媽不夠體貼，甚至有失分寸。相關內容迅速在網路延燒，引發兩極評價。對此，楊昇達於今（3）日凌晨曬出黑白照道歉，直言：「滴滴皆辛苦。」面對排山倒海的批評聲浪，楊昇達今日凌晨於社群平台發出長文道歉，並上傳黑白色調照片表達反省。照片中，他神情嚴肅，雙手捧著裝有母乳的奶瓶，畫面配上「我尊重母乳」、「不嘻笑」、「滴滴接的很辛苦」等文字，語氣明顯收斂。他在文中坦承，當時看到太太親餵時嬰兒不斷左右轉頭、上下尋找，自己竟「狹隘解讀成奶不好找」，才會以玩笑口吻發文，如今回頭看才意識到不妥。楊昇達也同步修正原本貼文內容，改以更溫柔的語氣對女兒喊話：「媽媽的奶遠在天邊近在眼前。」他進一步分享，若綺產後2天即迎來初乳，對此感到既感動又敬佩，形容那是辛苦累積的成果，並坦言自己「身在福中不知福」，盼能彌補先前言語帶來的冒犯感受。除了母乳爭議，楊昇達也針對另一則過往趣事一併說明，先前提及在民宿找上衣暗扣「找了很久」的描述引來太太不滿，此次他特別更正實際時間約為2分30秒，自嘲那不過是一杯手沖咖啡的等待時間，雖然語氣仍保留些許幽默，但他也坦承自己過度自信於所謂的冷幽默風格，忽略情境敏感度，才導致外界觀感不佳。在道歉文尾聲，楊昇達語氣轉為嚴肅，直言：「虧我還以幽默藝術家自居。」對自己失言感到懊悔，他承諾未來涉及產後媽媽身體與哺乳相關議題將更加謹慎，不再輕易以玩笑帶過，同時向所有感到被冒犯的媽媽們表達歉意。