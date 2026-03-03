我是廣告 請繼續往下閱讀

美伊衝突擴大，中東緊張局勢持續升溫，美元大幅走揚，美元指數一度來到98.75，新台幣兌美元今（3）日早盤進一步貶破31.5元，一度來到31.51元，貶值7.9分。中東緊張局勢推升避險需求，美元指數大幅走升，一度來到98.75，目前仍站穩98之上，在98.44附近，而國際黃金現貨價格每盎司也一度漲破5400美元，觸5419美元，目前在5377美元附近。也由於美元走強，亞洲主要貨幣日圓兌美元也貶破157，一度來到157.75，目前在157.53附近，韓元兌美元也貶到1464.8，離岸人民幣兌美元則一度下探6.9031，目前拉回至6.8938附近。至於新台幣兌美元前一交易日重貶1.8角之後，今日早盤也持續走貶，以31.46元、貶值2.9分開出，在美元走強之下，進一步貶破31.5元，來到31.51元，貶值7.9分，目前在31.501元盤整。