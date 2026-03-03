我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨軍購條例火車對撞，黨主席鄭麗文3500億槓上黨內青壯派立委傾向的藍委徐巧芯版8100億，台中市長盧秀燕子弟兵羅廷瑋昨證實，美方希望軍購9千億，如今前主席朱立倫嫡系子弟兵凌濤也發難，喊話提出9千億務實軍購，確保穩定交貨，形成戰力，拒絕民進黨版本空白授權。凌濤說，從軍事專業角度出發，目前台灣亟需補強的武器系統還包括：E-2D空中預警機（6–8架約850億）、MH-60R反潛直升機（16架約500億）、增購PAC-3 MSE（200枚約500億），以及全面更新國軍指揮中樞的C5ISR系統（「博騰專案」Link-22整合約600億、戰術任務網路TMN約300億）等。此外，國民黨亦應積極向美方爭取AGM-158 JASSM-ER遙攻飛彈、AGM-158C LRASM長程反艦飛彈、海馬士遠程PrSM飛彈、先進無人機等裝備。上述武器配置，正是台灣目前最欠缺的遠距制海、縱深打擊、立體反潛、精準火力覆蓋、戰時指揮韌性，以及台美日聯合作戰圖像整合等關鍵能力。加計美方已批准的3,000億軍售，至少仍需再編列約6,000億對美採購。凌濤強調，務實國防必須從能力缺口出發。目前台灣最迫切的六大面向，包括：預警能力老化、遠程打擊不足、防空庫存偏低、指管系統落後、反潛戰力不足，以及電子作戰優勢亟待建構。拿得到手的武器，才是真戰力。他主張國民黨應提出朝向9000億目標的國防特別條例，在兼顧國防安全保障的同時，確保穩定交貨機制，這才是台灣軍事採購的關鍵。凌濤說，若以嚴謹的軍事邏輯檢視，該筆預算除3,000億國內委製外，對美軍購九案中，目前僅五案獲批，包括M109A7自走砲、海馬士系統、ALTIUS無人機，以及標槍與拖式飛彈等，金額約3,000億；其餘四案仍在美方審核且價格未定。面對如此高度不確定的預算內容，更有責任為人民嚴格把關。凌濤主張，國民黨在立法院推動的國防特別條例，在確保國防安全與穩定交貨的前提下，應以9,000億為合理規模，精準擴充台灣防衛量能。相較民進黨提出內容不明、漏洞百出且充斥空白授權的1.25兆版本，我們的方案以軍事專業為基礎，更具邏輯、更科學，也更能說服社會大眾。