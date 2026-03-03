根據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，丹佛金塊隊已從買斷市場簽下資深控衛泰修斯瓊斯（Tyus Jones），以填補球隊季後賽前的最後一個陣容名單。瓊斯本賽季經歷多次異動，在被達拉斯獨行俠裁掉後，最終決定加盟金塊隊，成為金塊雙星約基奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）的幫手。
瓊斯賽季波折不斷 加盟金塊尋求發揮空間
現年29歲的瓊斯本季堪稱「浪人」，開季效力於奧蘭多魔術，隨後被交易至夏洛特黃蜂，再轉戰獨行俠。在為獨行俠出賽 8 場後，球隊為了清出空間簽下雙向合約後衛萊恩南姆哈德（Ryan Nembhard），於上週六將其裁掉。
瓊斯本季在魔術與獨行俠共出賽 56 場，場均表現較為平淡，僅3.1分與2.6助攻，投籃命中率與三分命中率分別為46.5% 與28.1%。儘管近期數據不盡理想，但他在NBA 征戰11個賽季，場均可貢獻7.3分與4.3助攻，是一名經驗豐富的後場指揮官。
歷史級助攻失誤比 金塊期許活化板凳進攻
金塊隊簽下瓊斯的主因在於板凳進攻組織匱乏。數據顯示，金塊隊替補群場均僅能傳出 6.5 次助攻，位居全聯盟倒數第三。瓊斯以卓越的球場判斷力聞名，更擁有 NBA 歷史上最高的助攻失誤比，這類穩健的控球風格被認為與前金塊後衛蒙提莫里斯（Monte Morris）相當神似。
目前金塊隊先發控衛由穆雷坐鎮，替補席雖然有布朗（Bruce Brown）分擔控球，但他並非傳統型組織者；而小將皮凱特（Jalen Pickett）的表現則起伏不定。瓊斯的加入能為金塊的側翼與內線球員提供更穩定的餵球服務。
季後賽展望 老將經驗優於數據表現
雖然買斷市場的球員通常難以在季後賽產生決定性影響，但金塊隊認為在面臨傷病風險時，擁有一名征戰十年的資深後衛作為保險，絕對優於維持陣容空缺。瓊斯或許無法解決金塊的防守問題，但極有機會改善板凳得分荒。
金塊隊預計將盡快讓瓊斯融入體系，觀察其與陣容的磨合程度。在補進這塊拼圖後，金塊將帶著滿員的 15 人名單衝擊季後賽。
消息來源：查拉尼亞（Shams Charania）
