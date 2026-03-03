我是廣告 請繼續往下閱讀

▲涉案林男駕駛懸掛「AB牌」的BMW違停，另車內藏有毒品吸食器。（圖／警方提供）

▲員警於過程中一共開12槍，林男試圖衝撞逃逸造成2員警受有輕傷。（圖／警方提供）

新北市蘆洲區昨（2日）深夜發生一起拒檢逃逸事件，一名39歲林姓男子因駕駛懸掛他車車牌的白色BMW違停，被眼尖的員警盯上後上前盤查，林男心虛拒檢加速逃逸，雙方展開跨越蘆洲、五股及泰山區的追逐。過程中，林男衝撞警車，警方共開12槍制止，最終林男棄車逃逸後被捕。這起事件一共造成2名員警輕傷、3部警用巡邏車受損，並於車內查獲毒品等物，警詢後移送新北地檢署偵辦。據了解，這起案件發生於昨（2日）晚間23時許，蘆洲分局蘆洲派出所員警巡邏行經蘆洲區正和街96巷時，發現林男駕駛的小客車違停於紅線。員警上前攔查時，林男拒絕盤查並直接加速逃離現場。蘆洲分局勤務指揮中心獲報後，隨即啟動線上攔截圍捕，調派三民所、蘆洲所、成州所及交通分隊等多方警力投入追緝，雙方一路往五股方向追逐。警方隨後於五股區成蘆橋下及成泰路與孝義路口設立攔截點，但林男駕車行經時無視攔截，蓄意衝撞警車企圖突圍。現場4名員警見狀共擊發12槍制止，林男仍駕車逃脫。造成3部警車受損，車內2名員警受有輕微擦挫傷，經送往淡水馬偕醫院治療後已出院返家休養。至於林男則繼續往泰山區方向逃竄，在明志路一段17號前撞擊路邊停放的機車後，打赤腳棄車徒步逃入巷弄內。圍捕警力針對林男棄車地點周邊展開地毯式搜索，最終於今（3日）凌晨0時30分許，在距離棄車處約100公尺的泰山區和平街13巷內停車場，將躲藏的林男依現行犯逮捕。警方經查確認該車懸掛「AB牌」，並於車內搜索查獲一組毒品吸食器。針對林男逃逸沿途的各項交通違規，警方將依《道路交通管理處罰條例》開罰；另涉嫌妨害公務、危險駕駛、毒品及毒駕等罪嫌，則依法移送新北地檢署偵辦。