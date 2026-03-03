我是廣告 請繼續往下閱讀

美國對等關稅遭最高法院判決無效，川普政府援引其他法源向全球徵收15%關稅且疊加，行政院長卓榮泰今（3）日赴立法院報告台美關稅談判結果及其影響。對於立委要求召開公聽會一事，卓受訪時強調，在美國最高法院判決後，談判團隊已跟美方在密切地聯繫，也承諾一些作為，相信今天的專案報告，一定會比任何的公聽會，讓國人更清楚。卓榮泰上午赴立法院做台美關稅專案報告，媒體會前詢問，藍白立委質疑台美對等貿易協定（Art）是否還有法有效，要求政府一次說清楚，甚至應召開公聽會？對此，卓榮泰回應，由副院長鄭麗君及政委楊珍妮所領軍的談判團隊，經過10個月的努力，從美國帶回來的談判結果，無論是MOU或是 Art，台灣都已取得最佳待遇。他說，在全世界來看，對台灣所取得的結果，讓全世界肯定的，這已經是最佳待遇了。桌榮泰說，在美國最高法院判決後，談判團隊已跟美方密切地聯繫，為的是要確認美方在往後行政上的一些作為，也確保台灣已經取得的最佳利益、最佳待遇，而美方也承諾，在完成內部一些行政上的作為、法律程序途徑後，會依序通知所有已經簽約的國家，當然也包括我國在內。卓榮泰說，這是目前最新狀態，也向國人報告清楚，而今天的專案報告，一定會比任何的公聽會，讓國人更清楚。