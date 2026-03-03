受東北季風及華南雲系影響，天氣風險公司分析師林孝儒提醒，今（3）日元宵節、明（4）日全台有陣雨，西半部慎防局部大雨，冷空氣南下強度逼近「大陸冷氣團」等級，入夜北台灣只剩14度「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，這波降溫影響至周四清晨，周五短暫回溫後，周末更強冷空氣再報到。

元宵節雨炸全台　越晚越冷挑戰冷氣團

林孝儒提醒，受東北季風、華南雲系通過影響，今天元宵節、明天周三，各地普遍都有短暫陣雨，西半部要注意局部大雨，氣溫也將隨冷空氣移入而下滑，本波冷空氣強度接近「大陸冷氣團」等級：北部、東部高溫17至20度、低溫14至16度，中南部高溫20至25度、低溫15至18度，整體偏濕涼。

▲東北季風增強、華南雲系水氣影響，元宵節全台都有降雨機率，西半部慎防較大雨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
台灣海峽回波變強！鄭明典：對流性質越來越明顯

前中央氣象局長鄭明典透過臉書分享雷達回波圖，他提到，海峽上的回波這樣的顏色還不算很強，但是和冬季天氣系統比較，已經變強了，「代表降雨系統的對流性質愈來愈明顯。」

▲受到鋒面通過、華南雲雨區水氣影響，雷達回波圖反映劇烈，今（3）日元宵節全台有雨，西半部有大雨發生。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
周五還有一波鋒面　周末更強冷空氣抵達

臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，今天北台灣氣溫一路下降，入夜低溫只剩14至15度，中南部、東部影響時間稍晚一點，深夜低溫15至16度，這波東北季風預計影響到周四（3月5日）清晨，周五短暫回溫後，周末（3月7日至3月8日）另一股更強的涼冷空氣又將報到。

林孝儒提醒，周四東北季風減弱，整體水氣仍偏多，但降雨範圍縮小，主要落在迎風面的北部、東部及局部高山區，周五將再有鋒面通過，隨後東北季風再度南下，北部、東半部將又再度降溫，且降雨機率提升，周末隨著乾空氣移入，西部回到晴時多雲天氣，東部降雨也會趨緩，並有陽光出現的機會。

▲本波東北季風將挑戰大陸冷氣團等級，大台北地區低溫只剩14度。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書

