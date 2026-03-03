許多家長在規劃不動產傳承節稅時，常因疼愛子女而想一手包辦所有開銷，卻可能誤踩稅務地雷。財政部高雄國稅局表示，高雄市近期發生一起案例，一位慈父贈與房地產給孩子時，好心「代繳」了超過百萬元的稅單，沒想到這筆體貼舉動竟被認定為額外贈與，導致最後得多繳 12.9 萬元的贈與稅。國稅局指出，這種「代繳視同贈與」的錯誤其實「一堆做錯」，是許多民眾最容易忽視的理財陷阱。
慈父代繳稅金變贈與！國稅局揭計算關鍵
根據高雄國稅局說明，依照遺產及贈與稅法施行細則第 19 條規定，不動產贈與移轉時產生的「契稅」或「土地增值稅」，原本是可以從贈與總額中扣除的。但關鍵在於「誰」負責付這筆錢。若由長輩代為繳納，依據稅法第 5 條第 1 款規定應「以贈與論」，這筆代繳的稅金必須併入贈與總額計算，無法直接扣除。
國稅局分享近期真實案例，高雄一名爸爸在 2025 年度將價值 900 萬元的房地贈與給兒子，相關稅捐共計 129 萬元。若由兒子自行出資，贈與稅計算方式如下：
節稅心意要圓滿！保留資金證明是關鍵
該局提醒，長輩在規劃資產傳承時，務必注意代繳土地增值稅贈與的風險。若要確保節稅權益，建議讓受贈子女自行繳納相關稅款，並保留完稅單影本及相關資金支付證明。正確的稅務規劃，才能確保符合贈與稅免稅額 2026 的相關規定，讓傳承的心意不打折扣。
民眾若對贈與稅額有任何疑問，可至高雄國稅局官網（https://www.ntbk.gov.tw）利用「國稅小幫手」線上諮詢，或撥打免付費專線 0800-000-321，由專人提供最詳盡的稅務規劃服務。
資料來源：財政部高雄國稅局
(900 萬−免稅額 244 萬−129 萬)×10%=52.7 萬但因爸爸卻、代為繳納這 129 萬元，這筆款項被視為另一筆贈與，導致房地產贈與稅金暴增：
{[(900 萬+129 萬)−免稅額 244 萬]−129 萬}×10%=65.6 萬僅僅一個代繳動作，就讓稅金平白多出 12.9 萬元，讓這名高雄爸爸懊惱不已。
