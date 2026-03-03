對此，《NOWNEWS今日新聞》記者也第一時間詢問慈惠，截稿前尚未獲得回應。

▲藝人宥勝（右）性侵案後與慈惠（左）離婚，近日被目擊在日本同框。（圖／宥勝去哪兒 YouTube）

同遊畫面曝光 婚姻狀態被質疑事業切割

從經紀人到妻子 陪伴人生高低起伏

藝人宥勝先前因妨害性自主案風波重創形象，前年底經法院判刑8個月、緩刑5年，之後嘗試透過頻道復出，卻引來外界反彈，去年中一度傳出他與妻子林慈惠已辦理離婚，甚至被指配偶欄顯示空白，引發婚姻生變揣測，然而近日卻有民眾爆料指出，今年1月中旬在日本滑雪勝地越後湯澤巧遇兩人同行，即便全身包緊緊，仍被認出身分，讓外界對離婚說法再度產生疑問。根據《鏡週刊》報導，有網友直擊宥勝在去年底現身日本滑雪場，據了解他本就熱愛雪地活動，過去甚至挑戰極地長征，對滑雪情有獨鍾，最引人關注的是，林慈惠也現身同行，並與友人一同留下合影，若兩人真已分開，為何仍能共同出遊？此舉不免讓外界質疑所謂離婚是否另有考量。有熟悉內情者分析，先前傳出離婚，不排除是為了降低爭議對林慈惠團購事業的影響，她近年經營電商有成，品牌形象與消費者信任度相當重要，若與官司纏身的藝人身分過度綁定，恐對合作廠商與股東造成疑慮。若僅是形式上的切割，而實際關係未變，或許是兼顧家庭與事業的權宜之計。回顧兩人相識至今，林慈惠原為宥勝貼身經紀人，長期陪伴其演藝生涯高峰與低潮，過去他曾賣房改住露營車，甚至帶著妻小長時間漂泊生活，她始終全力配合；後來在台中清水租地搭建組合屋定居，也歷經鄰居噴灑農藥等風波，甚至在官司期間，宥勝還安排妻子前往奧地利展開21天「盲遊」旅行，種種舉動顯示夫妻關係並非表面那般簡單。在判決確定後，宥勝演藝事業幾乎停擺，林慈惠則將公司遷往台北，推測為方便家人協助照顧2名子女，她去年聖誕節貼文仍提及「爸爸」角色，顯示家庭互動並未完全消失，如今2人再被目擊同赴日本滑雪，是否意味關係未真正畫下句點，仍有待當事人說明。