今（3）日不只元宵節，也是2026年首場「月全食」登場，完整的「血月」將在夜空高掛59分鐘，在天氣良好的情況下，台灣全程可見，不過今天全台受降雨影響，觀賞條件轉差，可能要碰碰運氣，民眾仍可透過直播欣賞這個罕見夜景，《NOWNEWS》也透過本文整理血月相關資訊。
🟡2026月全食、血月時間
中央氣象署大氣觀測組臺北天文站主任蔡禹明提及，本世紀（2001至2100年）全球各地預計將發生228次月食，台灣共計可以看見63次月全食、38次月偏食、60次半影月食，上次台灣可見的月全食在2025年9月7日，下次台灣可見到全程月食階段時間為2028年12月31日。
台北市立天文館補充，今年最受矚目的天文奇景「月全食」將於3月3日登場，本次不僅是2028年12月31日前最後一次月全食，更恰逢元宵佳節，天象與節慶同日交會的難得巧合，要到2036年才會再次出現。
🟡2026月全食、血月過程
◾半影食始（16時42分）：月面與地球的半影區第一次外切，半影食開始，月面稍微變暗。
◾月出（17時49分）：月球上緣接觸地平線
◾初虧（17時50分）：月面與地球本影第一次外切，偏食開始，月面開始出現缺角。
◾食既（19時04分）：月面與地球本影第一次內切，全食開始，月面呈現暗紅色。
◾食甚（19時33分）：月面中心與地球本影中心最靠近的時候，也就是掩食程度最大的時刻。
◾生光（20時03分）：月面與地球本影第二次內切，全食結束，月面缺角逐漸縮小。
◾復圓（21時17分）：月面與地球本影第二次外切，偏食結束，月面不再缺角。
◾半影食終（22時24分）：月面與地球半影第二次外切，半影食結束。
🟡月全食、血月是什麼、為什麼會發生？
台北市立天文館助理研究員段皓元指出，月食是月球在公轉軌道上運行時，正好進入地球的影子區內， 原本照射月面的太陽光被地球遮掩，導致月球無法反射陽光被隱沒。
至於血月，則是因為在月球「全食」階段，月面會完全隱沒在地影內，但陽光在穿過地球周邊的大氣層時，部分的紅色光會被大氣折射到月面上；因此眼中的月亮，會呈現暗淡的紅銅色。
🟡2026月全食、血月天氣、全台觀賞指數
氣象專家賈新興提及，元宵節當晚7時至10時，基隆北海岸、宜花東迎風面水氣多，天氣是多雲會有短暫雨，雲林以南也是雲量較多，有陣陣雨勢，對賞月來說條件都不好，大台北地區降雨較少一些，不過仍是陰天，賞月要碰碰運氣，新竹、苗栗受影響較小，天氣多雲時晴，最有機會觀察到月全食。
🟡2026月全食血月觀賞地點、拍攝技巧
想要觀賞月全食，其實和追流星雨類似，民眾只要，選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區，用肉眼就能觀賞；段皓元也補充，若想拍攝月全食，建議使用三腳架和長焦鏡頭，以不同曝光設定幫助捕捉月球表面。
📌北部：陽明山、大屯山、文化大學後山
📌中部：合歡山、日月潭、溪頭、杉林溪
📌南部：觀夕平台、阿里山
📌東部：大坡池、關山親水公園
🟡2026月全食、血月和直播
此外，3月3日元宵節當晚17時45分起，台北市立天文館將透過官方YouTube頻道進行月食全程直播，結合本地望遠鏡與全球影像資源，不受天候與地點限制；中央氣象署、台南南瀛天文館也都會經由官方YouTube直播實況。
🟡血月禁忌、運勢
雖然「月全食」具有觀賞價值與科學意義，但在古老傳說中，「血月」常被視為有不祥之兆或陰陽失衡，被稱為「天狗食月」，加上今年正逢丙午年每60年循環一次的「赤馬年」，強烈火元素疊加，形成旺盛的「雙火」格局，雖代表能量旺盛，但也意味著氣場過燥。
易經專家王昆山、命理師楊登嵙表示，馬年元宵節碰上「血月」月全食，因今年正逢赤馬年，原本圓滿的能量被遮蔽，所以民間會有2026元宵節有不祥之兆的說法，要注意別在月全食時段拜拜補財庫。
資料來源：台北市立天文館、中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象署大氣觀測組臺北天文站主任蔡禹明提及，本世紀（2001至2100年）全球各地預計將發生228次月食，台灣共計可以看見63次月全食、38次月偏食、60次半影月食，上次台灣可見的月全食在2025年9月7日，下次台灣可見到全程月食階段時間為2028年12月31日。
台北市立天文館補充，今年最受矚目的天文奇景「月全食」將於3月3日登場，本次不僅是2028年12月31日前最後一次月全食，更恰逢元宵佳節，天象與節慶同日交會的難得巧合，要到2036年才會再次出現。
◾半影食始（16時42分）：月面與地球的半影區第一次外切，半影食開始，月面稍微變暗。
◾月出（17時49分）：月球上緣接觸地平線
◾初虧（17時50分）：月面與地球本影第一次外切，偏食開始，月面開始出現缺角。
◾食既（19時04分）：月面與地球本影第一次內切，全食開始，月面呈現暗紅色。
◾食甚（19時33分）：月面中心與地球本影中心最靠近的時候，也就是掩食程度最大的時刻。
◾生光（20時03分）：月面與地球本影第二次內切，全食結束，月面缺角逐漸縮小。
◾復圓（21時17分）：月面與地球本影第二次外切，偏食結束，月面不再缺角。
◾半影食終（22時24分）：月面與地球半影第二次外切，半影食結束。
台北市立天文館助理研究員段皓元指出，月食是月球在公轉軌道上運行時，正好進入地球的影子區內， 原本照射月面的太陽光被地球遮掩，導致月球無法反射陽光被隱沒。
至於血月，則是因為在月球「全食」階段，月面會完全隱沒在地影內，但陽光在穿過地球周邊的大氣層時，部分的紅色光會被大氣折射到月面上；因此眼中的月亮，會呈現暗淡的紅銅色。
氣象專家賈新興提及，元宵節當晚7時至10時，基隆北海岸、宜花東迎風面水氣多，天氣是多雲會有短暫雨，雲林以南也是雲量較多，有陣陣雨勢，對賞月來說條件都不好，大台北地區降雨較少一些，不過仍是陰天，賞月要碰碰運氣，新竹、苗栗受影響較小，天氣多雲時晴，最有機會觀察到月全食。
想要觀賞月全食，其實和追流星雨類似，民眾只要，選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區，用肉眼就能觀賞；段皓元也補充，若想拍攝月全食，建議使用三腳架和長焦鏡頭，以不同曝光設定幫助捕捉月球表面。
📌北部：陽明山、大屯山、文化大學後山
📌中部：合歡山、日月潭、溪頭、杉林溪
📌南部：觀夕平台、阿里山
📌東部：大坡池、關山親水公園
🟡2026月全食、血月和直播
此外，3月3日元宵節當晚17時45分起，台北市立天文館將透過官方YouTube頻道進行月食全程直播，結合本地望遠鏡與全球影像資源，不受天候與地點限制；中央氣象署、台南南瀛天文館也都會經由官方YouTube直播實況。
雖然「月全食」具有觀賞價值與科學意義，但在古老傳說中，「血月」常被視為有不祥之兆或陰陽失衡，被稱為「天狗食月」，加上今年正逢丙午年每60年循環一次的「赤馬年」，強烈火元素疊加，形成旺盛的「雙火」格局，雖代表能量旺盛，但也意味著氣場過燥。
易經專家王昆山、命理師楊登嵙表示，馬年元宵節碰上「血月」月全食，因今年正逢赤馬年，原本圓滿的能量被遮蔽，所以民間會有2026元宵節有不祥之兆的說法，要注意別在月全食時段拜拜補財庫。
資料來源：台北市立天文館、中央氣象署