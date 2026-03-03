我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨版軍購特別條例將在6日付委審查，雖然國民黨中央已釋出3500億元版本說帖供黨內參考，但與多數國民黨立委希望的超過8000億元大相逕庭。對於預算規模，行政院長卓榮泰今（3）日受訪時強調，國家安全不能打折，不是任由殺價、喊價的。卓榮泰上午赴立法院做台美關稅專案報告，媒體會前詢問，部分藍委和藍營黨中央，對軍購預算的意見分歧，國民黨版軍購特別條例擬將行政院的8年1.25兆預算縮減為3500億，並明定履約進度及懲罰條款，請問院長怎麼看？對此，卓榮泰回應，政府經過長時間緊密、專業的研判，依照我國國家安全的要求及財政能力，提出1.25兆的國防特別預算，其中針對台灣之盾、對AI高科技的擊殺鏈，以及發展軍工產業三大部分，是同時兼顧的。卓榮泰說，這是一整套攸關國家安全主權的計畫，國家安全不能打折，不是任由殺價、喊價的，且不應該有任何的所謂要處罰，到底處罰的是國家安全？還是處罰台灣的人民，要講清楚；他重申，國家安全不容打折，人民不應該被列為處罰的對象。另外，媒體詢問，卡達能源停產，液化天然氣是我國進口最大來源，能源價格將牽動4月電價，中東戰事對國內油氣的供應是否有任何影響？卓榮泰說，政府關心國內的民生跟產業，在能源上面不虞匱乏，因此昨天一早就召集所有相關部門，包括經濟部、外交部、財政部、金管會等，進行會商，而經濟部中油已啟動緊急應變機制，因應所有狀況；他強調，政府會緊鑼密鼓地，在這緊急一個月當中，確認所有能源，能供應無虞。