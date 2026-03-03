今天是元宵節，按照習俗在元宵節就是要吃元宵，但是很多人都誤把湯圓錯認為元宵，大部分民眾都無法分辨兩者，甚至誤以為是差在包餡，其實湯圓與元宵差別在於作法不同，湯圓是「包」出來的，元宵是「搖」出來的，因此煮好後，口感也略有不同。不過元宵節吃元宵或湯圓皆可，《NOWNEWS》還為您整理元宵、湯圓名店資訊一次看。
🟡元宵與湯圓差別：作法大不同
元宵與湯圓最大的區分，就在於作法。湯圓是用濕糯米粉揉成糰再塞入內餡，以手搓成球狀。餡料有甜、有鹹。另外，冬至會吃到的紅白小湯圓，是將糯米粉和水混合，部分染上紅色，直接手搓成紅、白二色的湯圓。
而元宵做法核心在於「搖」，將冷凍硬化的內餡（芝麻、花生、鮮肉）沾水後，放入糯米粉中搖晃裹上乾粉，反覆浸水與滾粉約 5-10 次，圓形的元宵慢慢會達到理想大小。此外，為了將元宵裹粉成形，使用的餡料必須是凝結性較佳的偏硬甜餡，而元宵除了水煮，通常還可煎、蒸、炸等。
🟡元宵與湯圓差別：口感大不同
湯圓因為湯圓通常含水量較高，煮好後，口感柔細黏口；元宵則較為鬆爽，且富有咬勁。
湯圓代表名店：
📍海記九如商號
台北的湯圓名店有海記九如商號，是近一甲子年的老店中餐廳，以江浙料理為主，而飯後甜點湯圓也是熱門商品，有芝麻、花生、棗泥等口味甜湯圓。
▪️海記九如商號
地址：台北市大安區仁愛路四段69號
電話：02-2721-7777
公休：無
📍老牌全家福酒釀湯圓元宵
另外，基隆廟口名店「老牌全家福酒釀湯圓元宵」，雖店名有「元宵」兩字，但是做法偏湯圓，這裏很單純就只有芝麻一種口味，外皮做得軟Q好嚼，內餡的芝麻香氣濃厚又因為豬油而顯得滑溜潤口。但吃法多種，有湯圓純粹加甜湯的、湯圓加蛋、酒釀湯圓、酒釀加蛋（無湯圓）、酒釀加蛋湯圓等。
▪️老牌全家福酒釀湯圓元宵：
地址：基隆市仁愛區愛四路52號門前號
電話：02-2425-0784
公休：週一
元宵代表名店：
📍點水樓
韓國男神玄彬來台特地慕名去光顧的名店「點水樓」每年也都有販售元宵，並由師傅手搖元宵，共有二種口味，芝麻元宵、花生元宵，氣炸、油炸享美味。另一款手作鮮肉湯圓，外皮軟嫩 Q 彈，內餡使用台灣黑毛豬肉，每一口都可吃到肉的鮮味。
▪️店家資訊：
地址：台北市松山區南京東路四段61號（南京店）
電話：02-8712-6689
公休：無
📍合興糕糰店
合興糕糰店為南門市場傳承三代的好味道，為70多年的老店，提供以傳統手藝及天然食材製作的各式麵食、米食等，來到這裡看到許多人排隊購買的是四種口味的鬆糕，但是胡天蘭更推薦這裡的鮮肉酥餅等，尤其每年接近元宵節慶時，來此買個幾盒元宵，是她多年來的習慣，她個人特別喜愛這裡的玫瑰口味元宵。
▪️店家資訊：
地址：台北市中正區羅斯福路一段8號（南門市場）
電話：02 2321 4702
公休：週一
