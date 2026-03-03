我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林襄（左）與李多慧（右）日前前往美國參加華盛頓巫師的「台灣之夜」。（圖／翻攝自林襄YouTube）

滯留舊金山凌晨找飯店 清晨終於入住

▲林襄返台途中遭遇飛機停飛。（圖／翻攝自林襄YouTube）

處女座崩潰 行程被打亂難以適應

▲林襄被迫滯留舊金山一夜，抵達台灣就要直奔台日交流賽。（圖／翻攝自林襄YouTube）

人氣啦啦隊成員林襄近日行程滿檔，才剛結束美國活動準備返台，卻在回程時遇上突發狀況，她在YouTube頻道中透露，自己原訂搭乘晚間11點20分起飛的航班，甚至已完成登機程序，沒想到飛機遲遲未能起飛，整整在機艙內等待到凌晨2點半，最後卻被通知班機取消，突如其來的變化讓她當場傻眼，直呼「人生竟然遇到這種事情」，語氣中滿是無奈與疲憊，直呼：「好累！」由於航班停飛，林襄被迫在舊金山多停留一天。她在影片中還原過程，透露當下四處聯繫住宿，卻因時間過晚一度難以訂到房間，直到凌晨5點多才順利入住飯店。雖然終於能躺下休息，但距離中午12點退房時間僅剩短短數小時，幾乎沒有完整睡眠。對於長時間飛行又無法好好休息的狀況，她忍不住在鏡頭前喊「好累」，情緒相當真實。此次美國行，林襄與李多慧一同受邀參與華盛頓巫師舉辦的「台灣之夜」活動，雙姝在場邊熱舞掀起關注，原本行程安排緊湊，回台後立刻銜接台日交流賽相關工作，卻因航班延誤整體往後推遲一天，她坦言對於習慣把行程排得井然有序的自己來說，突如其來的變動格外煎熬，也讓她一度情緒低落。林襄笑稱自己是典型處女座，對時間與規劃相當在意，因此這次意外讓她格外焦慮，她形容那種「行程被打亂的感覺」讓人相當沮喪，甚至用「emo」來形容當下心情。儘管如此，林襄仍不忘在影片中分享生活細節，開箱新購入的睡衣，自曝睡覺時習慣翻來翻去，睡衣常會捲成一團，讓粉絲看到她私下自然的一面。近來林襄頻繁往返海外與台灣，活動與應援工作接連不斷，這次班機插曲雖然只是短暫意外，卻也讓外界看到她在鎂光燈背後的辛勞。接下來林襄也將繼續備戰即將到來的WBC經典賽應援活動，是否將隨隊前進東京，也讓不少粉絲都十分期待。