美國聯邦最高法院上月20日裁定，總統川普（Donald Trump）對等關稅無效，川普隨後宣布，對全球徵收15%關稅並疊加MFN（最惠國待遇）稅率。行政院長卓榮泰今（3）日到立法院針對台美關稅進行專案報告，他說，台美已分別於今年1月與2月與美方簽署投資合作備忘錄（MOU）及對等貿易協定（ART），這兩份協定讓台灣在全球貿易環境中取得對等關稅逆差國中的最優惠待遇，並取得232條款最優惠地位。卓榮泰說，在美國貿易政策轉向之際，政府透過預先諮商，成功將產業的不確定性轉化為競爭優勢，為台灣企業爭取到與日、韓、歐盟齊平的平等立足點，有效維護國家及產業最大利益。在具體關稅成果方面，台灣成功爭取將對等關稅調降至15%且不疊加最惠國稅率，並獲得2,072項輸美產品豁免對等關稅，涵蓋金額約99億美元。卓榮泰也提到，豁免項目包括蝴蝶蘭、茶葉、樹薯粉等占輸美農產42%的重要產品，以及航空器零件、藥用化學品等工業產品。他指出，透過這些減稅與豁免安排，台灣輸美平均關稅已降至12.33%，顯著減輕傳統產業負擔。相較於過去因缺乏FTA導致的劣勢，此次談判讓台灣在工具機、機械、手工具及紡織等領域的競爭力大幅提升，一舉拉回公平競爭的起跑點。針對半導體及高科技領域，卓榮泰說明，台灣是全球首個預先取得232條款優惠的國家。投資MOU確保赴美投資企業在一定配額內可享半導體零關稅，並豁免設廠所需設備與原料的額外關稅。台灣提出以「台灣模式」布局全球，包括企業自主投資2,500億美元於半導體、AI及能源產業，以及政府提供上限2,500億美元的企業授信額度。卓榮泰說，此舉不僅鞏固台灣在AI供應鏈的核心地位，美方也承諾協助台企取得水電土地等資源，並促進美商對台投資國防、生醫及次世代通訊等關鍵產業，建立緊密的雙向高科技戰略夥伴關係。面對美國最高法院於2月20日裁定對等關稅逾權，以及美方隨即啟動122條款加徵暫時性關稅等新情勢，卓榮泰強調ART與MOU具備法律穩定性。儘管美國政策變動，我方談判成果如茶葉、航空零組件等1,735項豁免權益載明於協定中，不受白宮行政命令異動影響。卓榮泰說，政府已組成「經濟外交工作小組」審慎因應，針對未來可能面臨的301條款調查，將持續在既有優惠基礎上與美方溝通。初步研析顯示，在納入半導體零關稅等優惠後，整體情勢對台灣出口、產值及GDP的影響仍趨向正向，展現強大經貿韌性。在捍衛民生利益方面，卓榮泰承諾政府堅守「國家利益、維護健康、糧食安全」等原則。面對美方市場開放要求，我方成功守住稻米、雞肉等27項關鍵農產品不降稅，並針對豬肉爭取到3年調適期。在食安管理上，堅持「四大不變」原則，包含敏感部位禁令、原產地標示、校園採購國產肉及監控機制均維持現狀。至於美規車進口，卓榮泰說，雖然取消數量限制，但必須完全符合台灣的安全、耗能及污染標準才能上市。政府將建立完善的後市場稽核體系，以科學實證為基礎與國際接軌，在促進貿易的同時確保國人健康無虞。為協助產業度過變局，卓榮泰說，政府編列共930億元預算推動支持方案，包含經濟部460億元的韌性特別預算，提供融資利息補貼與研發補助。農業部則設置300億元農安基金，全方位支持農業升級並維護農民權益；勞動部亦匡列150億元安定就業。卓榮泰總結，去年台灣經濟成長率達8.63%，出口額創歷史新高，展現產業強勁實力。未來行政院將配合「國家經濟戰略指導小組」，持續優化出口管制、防範洗產地，並依國會保留條款將協定文本與影響評估送交立法院，確保在國際局勢動盪中，台灣仍能維持相對優勢並爭取國家最佳利益。