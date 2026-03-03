美國與以色列2月28日展開「史詩怒火行動」，聯手對伊朗首都德黑蘭等多處發動飛彈攻擊，成功擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），伊朗隨即進行報復反擊，向波斯灣多國發射大量飛彈及無人機，中東局勢混亂。外交部長林佳龍指出，外交部將全力守護在當地的國人、僑胞及駐外館處同仁安全，並持續掌握最新情勢發展，適時採取必要應變作為。
林佳龍說明，在區域情勢混亂之際，駐外外交同仁均堅守崗位，第一時間主動聯繫並關懷在地國人安全狀況。林佳龍已指示相關駐外館處立即啟動緊急應變機制，並依據實際情況滾動式調整中東地區旅遊警示燈號，提醒計劃前往該區域的國人審慎評估行程，密切留意最新安全資訊。
林佳龍也提到，目前駐以色列代表處已協助2名有意離境的國人，以陸路專車方式安全抵達約旦邊境，並由駐約旦代表處接續提供必要協助與照料。相關撤離與協助作業均依照既定應變流程辦理，確保國人平安。
此外，外交部提醒，中東部分國家領空目前仍處於關閉或管制狀態，滯留當地的國人務必提高警覺，遵循當地政府相關安全指引。如遇緊急情況或有任何協助需求，可主動與我國駐外館處聯繫，尋求即時協助。
外交部強調，將持續與全球夥伴保持密切聯繫，密切關注區域安全情勢發展，作為海外國人最堅實的後盾，確保每一位國人平安無虞。
外交部並公布各駐外館處緊急聯絡方式如下：
駐以色列代表處：+972-544-275-204
駐杜拜辦事處（伊朗、阿聯大公國）：+971-50-645-3018
駐約旦代表處：+962-79-5552605
駐科威特代表處（卡達、科威特）：+965-6656-5762
駐沙烏地代表處：+966-505-223-725
駐巴林代表處：+973-3965-5139
駐阿曼代表處：+968-9944-9875
外交部緊急救難專線：0800-085-095
最新旅遊警示與空域資訊可至外交部領事事務局網站查詢：https://www.boca.gov.tw/sp-trwa-list-1.html
