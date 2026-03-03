我是廣告 請繼續往下閱讀

參選新北市長的民眾黨主席黃國昌，2025年6月16日在立法院針對「何為惡檢」議題質詢法務部長鄭銘謙，席間播放一段疑似京華城案的「偵訊示範帶」，被外界抨擊是「腳尾飯2.0」，黃國昌隨後被告發涉犯偽造文書等罪，台北地檢署將黃列為「他字」案被告，如今事隔半年多，台北地檢署今天傳喚黃國昌到案說明，他在步入庭訊前受訪時神情凝重地表示，當自己收到這張傳票的那一刻，內心其實充滿遺憾和悲傷。民眾黨主席黃國昌，今日以偽造文書被告身分出庭，他在接受媒體聯訪時感嘆，對於收到這張傳票感到「心裡面充滿遺憾和悲傷」。黃國昌指出，回顧過去高喊司法改革、力主公開偵訊光碟的民進黨政府，如今到了2026年，竟演變成當他在國會質詢法務部長鄭銘謙，揭發檢察官以不正當方式威嚇訊問，並現場播放錄音示範帶請教部長這是否構成辱罵後，法務部非但沒有深刻檢討檢察官的責任，反而採取大動作發布新聞稿指責質詢者違法。黃國昌進一步強調，去年6月看到該新聞稿時深感驚訝，因為部長鄭銘謙備詢時向來宣稱「法務部不介入、不評論個案」，檢察司卻在說不清楚具體違法條文的情況下對他發動指責。隨後民進黨立委王義川便據此展開政治攻擊，並向北檢告發他偽造文書。黃國昌對此表示，身為法律人，他誠懇地向大眾報告，自己完全無法理解到底偽造了什麼文書，對這種針對國會質詢而來的司法手段深感遺憾。回顧事件，去年6月16日，黃國昌在立法院質詢法務部長鄭銘謙「何為惡檢？」過程中，播放疑似檢察官偵訊京華城案被告、鼎越開發前董事長朱亞虎的偵訊錄音檔「示範帶」，詢問法務部長鄭銘謙；然而遭鄭銘謙當場提出抗議，黃國昌則辯稱是另外製作「示範帶」。此舉引來綠營強力砲轟，立委王義川痛批這本質上就是「妨害司法公正」，質疑若有人接觸過真實偵訊資料，再透過 AI 模擬當事人聲音並公開播放，已涉嫌觸犯《行使偽造文書罪》，因此於6月18日在委員會上正式告發，要求法務部移送檢察機關偵辦。台北市議員苗博雅則對此重話批評，形容該行為如同「腳尾飯事件」般造假。