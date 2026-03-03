我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣去年西半部冬季雨量歷史最少，供應「護國神山」台積電及竹科的寶山、寶二水庫僅剩約3成，新竹地區亮起「水情提醒」的綠燈。水利署今（3）日表示，各地有短暫陣雨，上午8時起，分別於天輪壩、湖山水庫、仁義潭水庫、曾文水庫、南化水庫、甲仙堰、阿公店水庫、月眉堰及六龜工作站等地，視天候條件陸續施放地面焰劑。據最新氣象預測，3日華南雲雨區東移，各地有短暫陣雨，西半部地區並有局部較大雨勢發生的機率，因中南部地區風向條件有利於將焰劑上送至深厚雲層。據水利署網站，全台水庫蓄水量約落在3成至9成，其中以寶山水庫31%最低，再加上同樣供應新竹地區的寶二水庫約落40.80%。因此，水利署25日表示，為審慎因應新竹地區水情燈號調整為「水情提醒」的綠燈，民生及產業用水不受影響。水利署自今日上午8時起，分別於天輪壩、湖山水庫、仁義潭水庫、曾文水庫、南化水庫、甲仙堰、阿公店水庫、月眉堰及六龜工作站等地，視天候條件陸續施放地面焰劑。另外，為避開北部地區較強地面風速，並提高焰劑進入雲層之機會，寶二水庫則規劃施放500公尺高空焰彈25顆，透過多元平台聯合作業，期有效提升降雨機率，改善水情。水利署表示，本次鋒面雨帶由北而南通過，故在新竹以南各水庫集水區大範圍施作人工增雨，期能挹注寶貴水源，後續仍將密切關注天氣變化，機動實施人工增雨。