台北市長蔣萬安昨晚到台中參觀中台灣燈會，市長盧秀燕突然說一句「總而言之，雙關語，我對萬安期望甚深！」引起外界聯想。盧秀燕今說「沒有那麼嚴重、沒有什麼政治意涵」，他倆就是為彼此城市舉辦的燈會互相行銷、創造聲量，讓參觀率能提高而已。蔣萬安昨晚和盧秀燕互贈姆明與柯博文小提燈，蔣萬安開玩笑指盧秀燕忙著找第4隻姆明提燈「是不是期待四寶？」盧秀燕先強調自己來不及回訪台北燈會，因此「我還欠台北市一攤」，接著開門見山地說「總而言之，雙關語，我對萬安期望甚深！」蔣萬安卻不接招，依舊玩自己的哏說：「沒說那一攤是滿月酒就好」。近一年來蔣萬安聲望大增，即便是台北市長第一屆，政界已有討論他參選2028的聲音，反觀盧秀燕自去年婉拒參選國民黨主席以來，藍營一姐的聲望明顯往下跌，號稱「藍營最強姐弟」聯手時，盧秀燕突然強調雙關語，外界不免對「期望甚深」這4字有微妙解讀。盧秀燕今（3）日主持市政會議前受訪，她笑稱「沒有那麼嚴重！沒有什麼政治意涵」，並說兩人都是負責任的市長，現在兩個城市都在辦燈會，雙城連線互相行銷、互相拉抬，希望透過彼此拉抬聲量，讓兩個城市的燈會有能見度和參觀率，就這樣子而已。然而中台灣燈會即將於今晚結束，說蔣萬安昨晚到台中能「拉抬參觀率」，時間未免太晚，加上盧秀燕忙著準備下週出訪美國，已經來不及去台北燈會，也讓人對盧秀燕今天的說法感到不解。