沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）的使館區3日凌晨傳出巨大的爆炸聲響，後續該國國防部證實，美國駐利雅德大使館於當地時間3日清晨遭到2架無人機襲擊，現場隨即竄出火苗與濃煙。美國駐利雅德大使館發布安全警報，建議在沙烏地阿拉伯的美國公民避難。根據路透社報導，兩名消息人士向路透社表示，看見利雅德使館區上空冒出了濃濃黑煙。另有三名消息人士透露，在3日清晨，大使館附近傳來一聲巨響，出現火焰。其中一位消息人士稱，火勢並不嚴重。據衛報報導，有當地住戶表示，在襲擊當下「先是聽到兩聲爆炸，接著就看到煙霧從使館區上方升起。」後續沙烏地阿拉伯國防部在聲明中表示，有兩架無人機擊中了美國駐利雅德大使館。聲明指出，無人機攻擊只造成了小範圍火災和建築物輕微的損失。據福斯新聞報導，襲擊發生當下使館內空無一人，因此並未傳出任何人員傷亡。美國駐利雅德大使館在社群平台X（舊稱推特）上發出安全警報，呼籲在沙烏地阿拉伯的美國公民立即就地避難。聲明中表示，將嚴格限制所有非必要人員前往該地區的任何軍事設施。美國總統川普（Donald Trump）接受NewsNation的採訪時，針對此事表示「很快就會知道對美國駐利雅德大使館遇襲以及美軍人員在伊朗衝突中喪生的報復措施是什麼。」川普續稱，他認為沒有必要派遣地面部隊。