今（3）日為元宵節，各大通路都有推出優惠活動，除了針對元宵節必吃的元宵、湯圓推折扣之外，同樣也有咖啡等飲料買一送一等優惠。湯圓今日特價，最低為家樂福推出的桂冠湯圓、義美湯元每盒42元。咖啡則有7-ELEVEN的買七送七、全家便利商店則有豆乳、優酪乳買一送一。另外，今天到飯店吃buffet，也有主餐買一送ㄧ或是四人同行一人免費活動。
🟡7-ELEVEN：
📍APP｜3月1日至3月3日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
📍APP｜3月3日至3月9日
◾風味系列指定熱飲8杯380元，7.4折（原價65元、特價48元）
◾西西里風檸檬系列任7杯380元，6.9折（原價80元、特價55元）
◾大杯厚乳拿鐵8杯380元，7.4折（原價65元、特價48元）
◾黑糖珍珠撞奶／青梅冰茶10杯380元，6.3折（原價60元、特價38元）
另有湯圓優惠 3件7折
7-ELEVEN也推出桂冠湯圓任選3件7折、健司湯圓任選兩件118元優惠活動，還獨家推出「關北紅豆湯湯圓」，簡單微波加熱就能吃到經典的湯圓甜湯。
同時，開賣元宵節必備的燈籠系列「OPEN！福氣跑馬燈籠」，還有集結DINOTAENG、米奇米妮、奇奇蒂蒂、OLAF、SNOOPY等14大肖像IP的「元宵節卡通燈籠」，其中更首次與台中市政府燈會主題燈會合作推出嚕嚕米提燈，每款售價49元。
🟡全家便利商店：
📍APP優惠趣｜3月2日至3月6日
◾白蘭氏雞精買1送1（原價59元、特價30元）
◾健康志向水買1送1（原價35元、特價18元）至3月3日
◾義美無加糖高纖豆奶買1送1（原價30元、特價15元）至3月3日
◾自然零無加糖優酪乳買1送1（原價28元、特價14元）至3月3日
🟡萊爾富：
📍門市｜2月11日至3月3日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾四季春青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯富桂紅棗茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾鴛鴦珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元）
◾泰式珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元）
◾檸檬焙烏龍冰茶35元，4.4折（原價79元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶35元，4.4折（原價79元）
◾大杯熱恐龍巧克力歐蕾單杯35元，5.4折（原價65元）
◾大杯冰恐龍巧克力歐蕾單杯29元，4.5折（原價65元）
◾大杯熱巧克力珍珠歐蕾40元，5.1折（原價79元）
📍門市｜2月28日至3月4日
◾特大杯拿鐵第2杯1元，5.1折（原價70元、特價36元）
◾特大杯特濃美式第2杯1元，5.1折（原價65元、特價33元）
◾特大杯特濃拿鐵第2杯1元，5.1折（原價80元、特價41元）
◾泰式奶茶第2杯1元，5.1折（原價65元、特價33元）
◾波霸黑糖奶茶第2杯1元，5.1折（原價79元、特價40元）
🟡星巴克咖啡優惠
星巴克買一送一天天喝，3月4日至6日於外送平台foodomo，活動期間全日買特大杯那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡可可碎片星冰樂買1送1。另外，3月5日也將是「一起集氣 好友分享日」，大杯以上買1送1（容量/冰熱/口味需一致）。
🟡全聯福利中心優惠
📍分批取點此｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
另有湯圓優惠 任兩盒85元
此外，配合元宵節今（3）日推出「桂冠湯圓芝麻/花生/鮮肉200g（10粒裝）」每盒特價47元、任2盒特價85元；還有造成社群打卡風潮的「Kenji健司香濃花生 紅龜粿湯圓160g（20gx8入）」每包特價59元等優惠。
同時，期間小時達下單指定湯圓任2件免運，且單筆消費滿888元輸入指定折扣碼「圓來這麼省」可享88折、最高現省120元，另有桂冠指定湯圓任兩件贈100點回饋。
🟡家樂福湯圓優惠：
家樂福門市即起至3月10日前，「桂冠湯圓 芝麻/花生/鮮肉200g（10粒裝）」每盒特價49元；「義美小湯圓240g」每盒特價42元；「桂冠 客家鹹湯圓」每包特價75元；「家樂福湯圓 芝麻／花生」每包只要35元。
若是使用家樂福線上購物APP，無論選擇宅配或者到店取貨，今（3日）更有桂冠湯圓（鮮肉/花生/芝麻）、義美湯圓（花生/芝麻/紅豆/小湯圓）均一特價42元！其中，桂冠湯圓系列再享OPENPOINT點數15倍送，以及義美小湯圓（全素）OPENPOINT點數10倍送。
同時，吃鮮湯圓烹煮所需的生鮮配料，3月10日前單筆購買生鮮商品（熟食、水產、蔬果、麵包及肉品）不含鮮奶與雞蛋，每滿500元贈馬鞍包小提燈一個（價值99元，單筆限贈一個，全台限量1萬5000個）。
🟡台北萬豪酒店buffet優惠：
台北萬豪酒店提到，即日起至4月30日推出的「Garden Kitchen」的「主餐1+1」優惠，即是主餐買一送一，平日週一至週五午餐雙人同行點選任一主餐，另一位只須點用自助美饌，另一位將可免費享有同份主餐。
以每份2980元+10%的「爐烤松露醬奶油龍蝦」為例，另一位僅需點自助美饌1280元+10%，即可兩人都享用同款主餐各1份，並再加上自助吧菜色吃到飽，等於直接現賺1700元。
🟡和逸飯店‧高雄中山館buffet優惠：
「和逸飯店‧高雄中山館」內的 Cozzi THE Roof 餐廳，坐擁30樓高空美景，即日起至3月31日推出「會員專屬 聚饗美食」，AMAZZING CLUB會員於週一至週五的午、晚餐時段用餐享「四人同行一人免費」、「三人同行85折優惠」。
Cozzi THE Roof 餐廳為半自助式餐廳，點用主菜，享有自助式吧台上多道歐陸菜與甜點、飲品無限量享用，每人最低580元起+10%。主菜推薦「自製21天美國頂級乾式熟成牛排」，運用冷藏熟成室經過21天最佳溫度與濕度監控的熟成期，釋放牛肉本身天然的溫潤細膩及鮮甜風味，打造餐廳經典美饌。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克、全聯、台北萬豪酒店、和逸飯店‧高雄中山館
