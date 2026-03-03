我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬國弼2013年因賭債導致人生跌落谷底，如今只剩下最後5萬欠款。（圖／年代電視提供）

賭債導致婚姻破裂、工作停擺 人生全面重來

王至德律師盛讚 在欠錢文化下是稀有動物

藝人馬國弼（原名馬國畢）2013年因沉迷賭博陷入財務危機，一度背負高達5千萬元債務，形象與事業雙雙跌入谷底，多年來他持續對外公開還款進度，近日受訪時透露，龐大債務如今僅剩5萬元，等於即將完成清償。消息曝光後，再度掀起外界討論，不少人對他長期咬牙撐過低潮的毅力感到意外。對此，律師王至德（法老王）也在臉書上發文大讚：「簡直是稀有動物！」當年債務風波爆發後，馬國弼不僅事業停滯，也傳出與妻子離婚，生活幾乎全面歸零。演藝圈對涉賭藝人態度嚴格，節目邀約銳減，收入來源頓失，他一度被外界看衰將淡出公眾視野。然而，他並未選擇消失，反而轉往基層工作謀生，從搬家工人、開Uber，到印刷公司業務，只要能合法賺錢，他幾乎來者不拒，目標只有一個——把債務慢慢還清。在最低潮時期，圈內好友康康曾伸出援手，不僅借款周轉，還安排他上節目增加收入來源。當外界對他避之唯恐不及時，胡瓜的節目也成為少數願意給機會的平台。這些雪中送炭的幫助，讓馬國弼得以維持基本曝光與收入，逐步走出黑暗時期。對於他多年來持續還債的行為，律師王至德在臉書發文直言相當佩服。他指出，在當今社會氛圍下，不少人選擇逃避債務或人間蒸發，反觀馬國弼選擇正面迎戰，即便過程艱辛仍一步步償還，堪稱「稀有動物」。王至德認為，這樣的態度值得肯定，也為社會提供另一種面對錯誤的示範。從負債5000萬到僅剩5萬元，馬國弼花了超過十年時間。這段歷程不僅是金額數字的縮減，更是一場關於責任與誠信的長跑。對他而言，清償債務意味著重建信用與尊嚴，也替未來鋪下一條重新出發的道路。當債務即將歸零，這場翻身故事，或許才正要展開下一章。