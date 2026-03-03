伊朗大規模報復美國與以色列於上（2）月28日發動的空襲行動，導致中東地區多國受戰火波及並關閉空域。外交部表示，我國駐以色列代表處於當地時間3月2日上午協助2名滯留以國且有意離境的國人搭乘專車，經以國及約旦中部陸路邊關安抵約旦，並由我國駐約旦代表處接續提供後續前往第三國或待情勢緩和後返以等協助。我國駐以色列代表處將持續提供有意離境的國人相關必要協助。

外交部提醒，目前中東地區如阿拉伯聯合大公國及卡達等多國領空關閉，滯留在當地的國人務必提高警覺並耐心等待空域重啟，同時遵循當地政府的安全指引，以確保人身安全，並請主動與我國駐外館處聯繫，以便於相關駐處得以適時提供後續協助。

國人如果在以色列、伊朗及中東等衝突地區遭遇危難或緊急事故，請即撥打以下專線：

1. 我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；

2. 我國駐巴林臺北貿易辦事處急難救助電話：+973-39655139；

3. 我國駐阿曼王國台北經濟文化辦事處急難救助電話：+968-99449875；

4. 我國駐科威特王國台北商務代表處急難救助電話：+965-66565762；

5. 國人如在沙烏地阿拉伯及卡達遇危難或緊急事故，請撥打我國駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處急難救助電話：+966-505-223-725；

6. 國人如在伊朗、阿聯大公國遇危難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-645-3018；

7. 或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得必要協助。

