民進黨立委王定宇遭爆與名媛劉怡萱進出台北、台南豪宅，疑似奪人小三介入感情，對此王定宇今（3）日上午10時親上火線說明，表示這本來是家庭的私事，但是被寫成這樣，認為有必要讓外界了解，自己與太太在去年二月協議簽字離婚，過程很平和，現在還是好朋友，目前也還在辦公室協助公務，強調並沒有婚內發生什麼不正當的事情，並說明與劉女是朋友，「兩個單身的人做任何事情，不傷害別人、不違反法律，大家都是成年人了，各自對自己負責」。王定宇今日上午親上火線回應緋聞，表示這本來是家庭的私事，但現在被寫成這樣，覺得有必要讓外界了解，自己跟太太在去年二月協議簽字解決婚姻關係，過程很平和，到現在還是好朋友，目前還是在自己辦公室協助公務，所以對她是萬分的感謝。王定宇說，原先認為這是家庭的私事，所以沒什麼好公開講的，那另一方面也擔心會影響到家人。既然媒體寫成這樣子，覺得還是要說明，強調並沒有婚內發生什麼不正當的事情，自己婚姻關係在去年二月底就已經解除了，這不是一件快樂的事情，但很感謝前妻幫了很多忙，到目前為止還是維持好朋友的關係，家人、孩子們有時候還是會聚在一起。王定宇說，至於說為什麼會有這樣的報導，是不是有人涉嫌被北檢偵辦當中，要透過誤導把它變成男女之間去轉移相關的刑事案件，這就交由北檢跟媒體去進行查證。至於與劉女的關係，王定宇說明，大家是朋友，「兩個單身的人做任何事情，不傷害別人、不違反法律，大家都是成年人了，各自對自己負責」。至於家人們，作為公眾人物的家人其實都蠻辛苦的，「所以我對他們也萬分感謝。」王定宇說，還是那句話，這整件事情在自己個人承擔，在去年初婚姻關係解除，還是要說這不是一件快樂的事情，解除之後其實大家朋友之間互相祝福。也不覺得這麼老了單身有什麼好講的，所以沒什麼大的問題。媒體追問是誰提離婚，王定宇說，家庭的事情就讓家庭去負責，這沒什麼好向外面說明的，兩人間還是好朋友，也謝謝她幫了很多的忙，至於兩個人會走在一起或沒有在一起一定有理由，孩子都知道這件事，「我們是坐在一起溝通談的」。