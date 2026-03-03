美伊開戰再度影響全球金融市場，但台股昨日雖開低卻在盤中回穩守住3萬5大關，財信傳媒董事長謝金河表示，台股開低，卻充滿韌性，並點名台灣市值超過一兆台幣的公司已經超過10家，例如台積電、台達電、日月光、聯發科、鴻海、緯創、緯穎等台廠，躍升為國際大企業，顯然已成投資定海神針，散戶不用心慌慌。
謝金河在臉書上發文，10檔市值逾兆元的台廠中，他特別點名，除了台積電51.73兆，台達電也到3.7145兆元，而台達電在泰國的泰達電過去一年大漲265%，市值高達3.518兆泰銖，創下泰國歷史紀錄，台達電，泰達電也成了超過1000億美元的國際企業。
半導體產業形勢大好，也讓日月光市值跑到1.723兆，成為第五大市值企業。這當中值得關注的是聯發科也跟著台積電腳步，股價逼近2000元，市值到3.1196兆元，等於台灣有四家市值站上1000億美元的企業。
此外，他指出，一直以來，聯發科的實力和高通相差甚遠，如今聯發科正默默追趕高通，高通最新市值1519億美元，雙方差距約500億美元。今年如果聯發科和Google在TPU合作無間，聯發科追上高通不是沒有機會。
另一個是代工產業，謝金河提到，以前Soletron及Fletronics都是霸王級企業，後來鴻海崛起，這兩家代工業者都被鴻海打敗。後來Fletronics併購Soletron，仍然不是鴻海的對手。現在鴻海市值3.393兆台幣，接近1100億美元，而Flextronics市值只有231.9億美元，和鴻海相去漸遠。
不僅如此，近幾年台灣ICT產業大起，謝金河透露，過去大家看到HP，Dell，甚至中國的聯想，台灣的PC，筆記型電腦廠和他們差距很遠。「我記得蘭奇被聯想挖角的時候，台廠規模都很小。」然而，現在聯想市值1026億港元，約新台幣4852億，廣達卻已躍升達到新台幣1.126兆元，緯創加緯頴也有1.1759兆元，可見聯想已經被台廠超越。
更可怕的是，昔日惠普及戴爾電腦都是超級大廠，如今HP市值173.67億美元，約5435億台幣，Dell市值981億美元，約新台幣3兆元，約和聯發科接近。一年多前，美超微股價到1228美元，台灣的伺服器廠很難望其項背，現在AI第一妖股美超微市值只剩下194億美元，已經被緯穎比下去。
謝金河認為，AI帶給台灣半導體及資通訊產業空前機遇，台廠也脫胎換骨走向國際，台灣企業的視野及競爭力都全面提升！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
