▲有民眾在診所臉書詢問：「羅醫生竟然沒做了？」診所則給出「請長假」的回應。（圖／翻攝自臉書）

桃園一間知名婦產科羅姓醫師爆出私藏兒少性影像，另涉嫌於看診時，偷拍兒童、少年私密處，存放於電腦及隨身硬碟中合計一共近2TB，甚至還將影像分享至「蘿莉」群組內，引發眾怒。新北地檢署上月26日偵結起訴，向法院聲請羈押禁見獲准，今（3日）羅姓醫師移審畫面曝光。而值得一提的是，有民眾在診所的臉書粉絲專頁上詢問：「羅醫師竟然沒做了？」而診所竟回覆：「您好，羅醫生請長假。」回顧這起案件，台南市警方日前偵辦一起謝姓男子創立群組並持有兒少性影像案件時，意外於群組內成員發現擔任婦產科醫師的羅姓男子，於去（2025）年11月至其值班室內搜索，於電腦主機、隨身硬碟查獲近2TB就診兒童、少年的隱私部位照。經調查發現，羅姓醫師涉嫌於2016年取得大量兒少性影像，而後至2018年11月間另在醫院待訓期間，利用看診期間拍攝私密照，甚至在「蘿莉」、「幼女」、「幼齒」等字相關的群組內傳送並分享。檢方認為，羅姓男子身為婦產科醫師竟未能恪遵職業道德及尊重他人隱私，僅為逞個人私慾，假藉職務之便，利用其在醫院代訓期間，無正當理由持有兒童及少年病患之陰部照片，顯已破壞社會秩序甚鉅，且其主觀上無視其所為業已嚴重影響兒童或少年身心健全發展，亦使兒童或少年將遭受不當形式之性剝削，更使兒童或少年可能淪為商品，檢察官據此建請法院予以從重量刑。