我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉怡萱過去曾是愛爾麗集團的執行長，曾與董事長常如山傳戀情，如今與立委王定宇交往。（圖／愛爾麗提供提供）

過往爭議再被翻出 劉怡萱情史成焦點

▲愛爾麗集團總裁常如山，因被劉怡萱提告妨害性自主案件，到台北地檢署出庭。（圖／記者劉松霖攝）

財務往來疑雲 房產與資金流向成外界焦點

民進黨籍立委王定宇今（3）日被爆出與劉怡萱傳緋聞，律師李怡貞也在社群發文評論，形容整起事件，以及常如山、劉怡萱、王定宇3人關係宛如「藍色蜘蛛網」，牽扯人物關係錯綜複雜，她直言原以為只是單純的立委外遇新聞，細看後卻發現背後涉及更多過往恩怨與財務往來，讓事件層次更顯敏感。李怡貞指出，劉怡萱過去曾被爆出曾是網球名將劉中興的「小三」，相關情史紀錄並非首次浮上檯面，她認為當年能被這樣大肆報導，代表涉入婚姻關係的指控並非空穴來風，不過相關當事人至今各有說法，外界難以僅憑片面資訊做出定論。輿論場上情緒交織，也讓話題更具爭議性。另名關鍵人物常如山則是愛爾麗醫療集團創辦人，旗下事業橫跨醫學美容、健康管理、產後護理與醫療器材代理等領域，營運規模龐大，李怡貞在文中提到，過去曾有劉怡萱向交往6年的常如山提告妨害性自主案件相關報導，當時亦曾引發社會關注，不過該案細節與法律進度，仍應回歸司法機關釐清。李怡貞文中也提到，有報導指稱常如山曾為劉怡萱購置房產並負擔相關費用，金額不小，她質疑若相關資金與房產確有其事，背後動機與法律關係值得檢視，不過目前公開資訊多來自媒體爆料，具體內容仍待當事人進一步說明與查證。整起事件從緋聞延伸至法律與財務層面，涉及人物多、爭議點廣，李怡貞最後也以諷刺語氣總結，質疑部分當事人在感情與判斷上的理性程度，無論如何相關指控與反指控皆須透過司法與證據釐清，避免在輿論審判中先行定罪。