中國進口黑芝麻檢出重金屬違規 1000公斤邊境退運或銷毀

食藥署今（3）日公布邊境查驗不合格品項，其中一批由知名甜品「佳佳甜品（塞席爾商堯熙股份有限公司台灣分公司）」自中國進口的「黑芝麻」被檢出重金屬含量不符規定。針對業者部分，邊境由加強抽批查驗調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。另外，德國進口「水果風味飲」則被檢出防腐劑超標；自今年3月3日起至4月2日止，邊境針對德國的其他調製食品採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。食藥署今日公布邊境查驗不合格名單。日本進口的「鮮金柑」、中國進口「乾桂花」、日本進口「哈密瓜」農藥殘留含量不符規定。另外，日本進口「烏賊」、安康魚肝、中國進口的「黑芝麻」重金屬含量不符規定等。食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，其中有1批由輸入業者「樂聿國際有限公司」報驗的德國水果風味飲，檢出防腐劑己二烯酸每公斤0.9克，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，不含碳酸飲料類的防腐劑用量以己二烯酸計為每公斤0.5克以下。劉芳銘提到，總計267.75公斤的此批德國水果風味飲於邊境須退運或銷毀。「樂聿國際有限公司」為6個月內第2批不合格，調整為逐批查驗；而國別部分是近6個月是第3批不合格，調整為加強抽批。食藥署統計近半年，從去年8月23日至今年2月23日止，受理德國的其他調製食品，報驗550批，檢驗不合格3批，不合格率0.6%，檢驗不合格原因皆為防腐劑超標。食藥署從今年3月3日起至4月2日止，在邊境針對德國的其他調製食品採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。另外，1批由輸入業者「塞席爾商堯熙股份有限公司台灣分公司」報驗的中國進口黑芝麻，檢出重金屬鎘每公斤0.2毫克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於其他油籽類限量為每公斤0.1毫克。劉芳銘說，總計1000公斤，此批中國的黑芝麻在邊境必須退運或銷毀。「塞席爾商堯熙股份有限公司台灣分公司」為近6個月第2批不合格，在邊境由加強抽批查驗調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。另外，國別為2批不合格，維持一般抽批查驗。