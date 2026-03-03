我是廣告 請繼續往下閱讀

周邊都在混演藝圈 黃立成是吳建豪回台發展關鍵人物

吳建豪演《流星花園》爆紅 爸媽都以兒子為榮

台灣歌手演員吳建豪22歲時因為出演《流星花園》美作一角爆紅，從台灣一路紅到全亞洲，名字一夕之間被記住，而把他推上這條路上的關鍵人物，正是L.A. Boyz成員黃立成。其實他8歲就在美國洛杉磯念書，台灣、LA兩邊飛，生活圈落在橘郡、新港灘一帶，幾乎清一色都是高加索白人，整間學校頂多3、4個黑人，亞洲臉孔更是少數，讓被刁難、被霸凌成為日常，童年並不好過。只是誰也沒想到，當年在美國校園裡格格不入的小孩，後來竟因為黃立成一句半開玩笑的建議「回台灣耍廢搞不好會變紅」，真的回到台灣發展，成為橫掃亞洲的F4成員之一。吳建豪上節目《驚奇玩起來》回憶，8歲在美國念書時，因為亞洲臉孔少，常常成為同學刁難、霸凌的對象，成長過程並不輕鬆。直到13歲那年認識黃立成、黃立行，黃立成還在他大舅開的快閃餐廳打工，兩家人往來頻繁、越來越熟，那時黃立成、黃立行正準備以L.A. Boyz闖蕩樂壇，大姊也組團L.A. Babes，身邊幾乎清一色都是唱歌、混演藝圈的人，他長期耳濡目染，看著大家為舞台拚命，也讓他動了想發專輯的念頭。而真正改變吳建豪命運的，也正是黃立成當年一句半開玩笑的話，他對吳建豪說：「你現在在幹嘛？為什麼不回亞洲，去那邊耍廢，搞不好就紅了。」當時聽起來像玩笑，後來卻成了神預言。吳建豪原本回台只是想發專輯，歌曲早已錄好，卻碰上盜版猖獗、經紀公司遲遲沒有回應，整個唱片計畫卡關，他一度心灰意冷想回洛杉磯重來，沒想到媽媽一句「不行，你給我待一年，至少回來的時候中文會變好」硬是把他留下，他邊哭邊答應「好吧……」，沒想到這一年澈底改寫人生。留下來的這段時間，吳建豪接到第一個演藝工作，就是演出《流星花園》，飾演F4成員美作，一夕爆紅，從原本只想發片的新人，變成橫掃亞洲的偶像。現在回頭看，若不是黃立成那句話、若不是媽媽硬要他多待一年，也許這故事會成為另一種版本。其實吳建豪從小就愛表演、畫畫、跳舞，媽媽支持他往演藝路發展，爸爸卻希望他好好念書，當個正常上班族；直到出道一段時間後，爸爸對他說了一句「I’m proud of you！（我為你感到驕傲！）」還會開玩笑跟他要簽名照，這句肯定對他來說比任何成績都重。L.A. Boyz成員為黃立成、黃立行、林智文，當年被台灣製作人從美國發掘，1991年9月8日首度登上台視《五燈獎》流行熱舞比賽，把美國嘻哈舞蹈直接搬進台灣電視節目，1992年正式在台發片出道，成為最早唱華語R&B和Hip-hop的先驅之一，到了1997年解散退場，但那幾年已經在年輕人心中種下一顆震撼彈。14歲的吳建豪就是親眼看著他們因為L.A. Boyz聲名大噪，15歲那年才會給自己訂下人生夢想，就是成為明星。