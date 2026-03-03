我是廣告 請繼續往下閱讀

監察院今公布第294期廉政專刊，內容包括北市議員財產申報，根據資料，北市副議長葉林傳財產相當可觀，名下有9筆土地20筆建物，光不動產身價就破億，另外，民進黨議員林世宗、國民黨議員王欣儀身價也破億。根據監察院第294期廉政專刊財產申報資料顯示，北市副議長葉林傳共擁有9筆土地與20筆建物，其中2024年在北市中山區砸了8千萬買房，另外2023年北市大同區也砸4408萬4896元買房，光不動產就身價1.2億，不過他沒有存款、股票、債券，另有4筆保險，負債部分總額高達5483萬767元，主要來自房貸與週轉金，另有事業投資6445萬4257元。北市議員林世宗財力雄厚，名下有5筆土地、8筆建物、5筆保險，存款部分和妻子總額有1億1406萬5566元、持有股票與基金總額629萬6426元，債務部分則從去年413萬9700元，縮水為46萬7468元。北市議員王欣儀名下擁有2筆土地和建物、一輛福特汽車；現金50萬元、存款439萬257元，持有長興、臺企銀等股票總值297萬6860元，還有手錶、珠寶、鑽戒等總值730萬元及7筆保險，而在債權部分，借款多達9291萬4000元，債務部分則有589萬1652元的房貸，累計身家破億。