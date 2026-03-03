我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民進黨前立委趙天麟。（圖／趙天麟辦公室提供）

▲前立委羅致政。（圖／NOWNEWS資料照片）

週刊報導，民進黨立委王定宇遭爆與名媛劉怡萱進出台北、台南豪宅，疑似奪人小三介入感情。對此，王定宇今（3）日上午親上火線說明，表示這本來是家庭的私事，但是被寫成這樣，認為有必要讓外界了解，自己與太太在去年二月協議簽字離婚，過程很平和。由於5年前王定宇也被週刊直擊同居黨內美女發言人顏若芳，可以說是風流史一籮筐。事實上，立院外交及國防委員會多位綠委也都因為捲入婚外情，因而葬送政治前途。民進黨立委趙天麟2012年起擔任立委，長期深耕外交及國防委員會。不過，2023年10月24日，趙天麟遭爆料與一名中國大陸籍女子發生婚外情，還流出多張親密合照，引發譁然。趙天麟在凌晨發表聲明致歉，並表示已經得到了妻子和家人的原諒。同日晚上，趙天麟再度發表聲明，宣布退出2024年立委選戰。趙天麟曾任民進黨中央黨部發言人、文宣部主任、青年部主任、高雄市黨部主委，一度被看好是民進黨高雄市長接班人選。外遇事件導致趙天麟愛家形象崩壞，長達12年立委生涯也告終，也影響綠營高雄市長佈局。學者出身，擔任過外交部與陸委會諮委的羅致政2016年首度當選立委，並於2020年連任，成為該選區首位連任成功的立法委員。羅致政擔任立委期間發揮外交長才，在外交及國防委員會問政犀利。羅致政的妻子陳亮吟，曾是台灣1990年代的知名歌手，兼唱國台語歌曲，曾與王識賢合唱「雪中紅」走紅，婚後則淡出演藝圈，鮮少在銀光幕前露面。不過，2017年《壹週刊》拍攝到，7月6日至10日在5天內兩度與女助理粘珮瑩開車進出汽車旅館。陳亮吟被採訪時表示「怎麼可能」，並表示信任羅致政。2024年1月1日，國外情色網站出現神似立委羅致政影片，內容關於2017年7月6日至10日與女助理去旅館。羅致政則赴地檢署提告。1月8日，新北地檢署證實已經收到調查局的鑑定結果，但由於影像涉及性，需要被害人同意才能公布鑑定結果。8月22日，新北地檢署表示散布之影片、網站都來自於境外IP難以追查，並認定媒體報導經過查證未違反《公職人員選罷法》，且羅致政都未提告，全案簽結。羅致政原先多被外界看好能夠順利3連霸，卻在因爆出疑似桃色影片、錄音檔風波，而連累選情，2024立委選戰不敵國民黨提名的葉元之，葉元之以2000多票險勝，終止羅致政3連霸之路。