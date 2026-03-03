我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王定宇今（3）日被《鏡周刊》爆出新緋聞，疑似搶人小三，對象就是掛名愛爾麗集團執行長的劉怡萱。不過，他今早也對於報導嚴正澄清，2個單身的人在一起並無違法，強調自己去年八月已辦妥離婚手續。而王定宇緋聞頻傳，最為人知的屬他和同黨時任發言人、小他17歲的顏若芳的「同居」事件，其台南服務處也曾被人惡意噴漆，花邊新聞不斷，本篇帶讀者回顧。王定宇在2020年11月就被《鏡周刊》拍到多次留宿顏若芳位於台北市安西街的家，一周曾多達5個晚上，而在該新聞隔年爆出後，顏若芳第一時間請假一周避風頭，王定宇仍正常上班，直到一周後才向妻子和顏若芳道歉，承認2男女同住確實有不妥當的地方。《鏡周刊》當時直指，王定宇、顏若芳2人幾度同進同出，顏若芳還會充當司機接送、幫忙買早餐等，直到12月才轉趨低調，雖已同居但互動減少。而在同居被拍到後，2人大力澄清只是「房東、房客」的租屋關係，王定宇表示只是「在台北找個休息處」、「太太也知情」，顏若芳更直指房租一個月8千元左右。其實早在2014年，王定宇就曾大力推薦顏若芳競選台北市議員，隔年王定宇參選立委初選時，顏若芳也公開力挺。直到2018年，顏若芳競選連任時，王定宇仍舊大力北上替她輔選， 2人的好交情可見一斑。該新聞在2021年三月曝光，《鏡周刊》報導民進黨當時收到不少支持者的抗議電話，迫使王定宇一周後的三月16日上政論節目表示已退租，並道歉坦承：「孤男寡女不應該生活在同一個空間下，這是不妥的」，但他仍再次重申這是一個「租屋事件」。然而，王定宇當年一波未平，一波又起，其台南服務處在他同居顏若芳的事件爆出後一個月，遭到不明人士惡意噴漆，狠嗆露骨字眼：「X人妻很爽嗎？可惡」，但王定宇表示將不提告也不追究，僅稱「有人趁機侮辱我，沒必要放大」。不過，此事引起不少網友狠酸：「顏若芳還沒結婚」、「案情不單純」、「怎麼不提告呢？」等。事後，根據警方循線調查，發現犯案人是一名嘉義的獸醫師，但他面對警方詢問卻是否認到底，並幾乎保持沉默，警方只好另通知該犯案人的妻子到案配合說明，引發當地議論紛紛。在王定宇接連捲入風波後，其妻子李淑吟身分也引起外界關注。事實上，王定宇於2002年當選議員時就結婚，妻子曾經是他服務處的工讀生，後來更擔任競選團隊的副執行長，2人共育有3個兒子。不過就在其和顏若芳同居的新聞爆出前夕，李淑吟才剛曝光2人一同參加婚宴的同框照片，甚至寫下「大家都要幸福喔！」的文字。回顧王定宇初次競選立委時，除曾在造勢晚會上特別感謝妻子多年鼎力相助，更曾稱讚妻子是他「最大的支柱」，當時王定宇的臉書自我介紹更寫著：「定宇最希望是個家居的人，陪孩子和家人窩一整天」，營造愛家形象。