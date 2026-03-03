我是廣告 請繼續往下閱讀

臺北市政府為鼓勵臺北市廠商拓展貿易，由臺北市政府產業發展局辦理「臺北市補助工商團體及廠商推展貿易計畫」，補助臺北市工商團體及廠商參與國際性實體展覽，協助廠商爭取訂單。115年度補助國外展覽以及於臺灣舉辦之國際性展覽(可至經濟部國際貿易署全球展覽資料庫查詢)。計畫總補助款項高達新臺幣3,000萬元，並提高補助額度；每一申請單位可申請2案。另因應國際情勢及關稅影響，本年度亦辦理補助加碼措施，協助企業降低拓銷成本、強化國際競爭力。線上申請期間115年度自3月2日起至4月7日止，計畫說明會將於3月16日辦理，歡迎有興趣之臺北市工商團體及個別廠商踴躍申請。另為利補助計畫業務順利推動，除辦理補助參展外，並提供臺北市企業推展貿易相關個案輔導服務。詳細補助計畫資訊請至臺北市政府產業發展局局網(www.doed.gov.taipei)/首頁/業務服務/工商服務/重要業務/臺北市補助工商團體及廠商推展貿易計畫，瞭解相關資訊，或撥打諮詢專線：02-2720-8889或1999分機6574陳小姐、02-2366-0812分機214黃小姐。