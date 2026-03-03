我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民進黨立委王定宇遭爆與名媛劉怡萱進出台北、台南豪宅，疑似奪人小三介入感情，親上火線說明。（圖／記者嚴俊強攝）

常如山駁性侵未遂 稱僅情緒激動

▲劉怡萱過往曾多次陷入不倫戀風波。（圖／愛爾麗提供提供）

承認私人情事占用公共資源 各方說法分歧

常如山聲明全文

立委王定宇今（3）日被爆出與劉怡萱互動頻繁遭媒體直擊，引發政壇與娛樂圈雙重關注，王定宇今日上午在立法院召開記者會，除公開說明個人婚姻狀況，也回應外界質疑。同一時間，愛爾麗集團總裁常如山亦發布正式聲明，談到被劉怡萱指控妨害性自主一案，針對外界傳聞與相關指控逐一澄清，使整起事件再添火藥味。而曾被拍到開賓利載劉怡萱的綜藝天王吳宗憲則表示：「哇厲害了！」針對王定宇方面提及「涉嫌性侵劉怡萱未遂」的說法，常如山在聲明中明確否認，強調相關指控「純屬子虛烏有」，他表示當時是因目擊劉怡萱與王定宇共處一室，情緒一度激動，但並無任何性侵害行為，也否認曾派人跟監，常如山指出已委任律師將相關證據送交檢方，希望透過司法程序還原真相。在聲明第二點中，常如山特別強調劉怡萱從未任職於愛爾麗集團，與公司無任何隸屬或合作關係，對於外界將其私人情感糾紛與企業形象連結，他表達立場，盼社會大眾區分個人感情問題與企業經營層面，避免影響公司營運與品牌聲譽。儘管否認不法指控，常如山仍在聲明最後向社會致歉，坦言私人感情事務引發外界討論，確實占用公共資源，對此深感抱歉，他表示後續將配合法律程序，靜待司法調查結果，以釐清所有爭議。茲就本人常如山私人案件引發社會關注，特此聲明如下：一、關於媒體轉載王定宇委員指控本人涉嫌性侵劉怡萱女士未遂乙事，純屬子虛烏有，本人因當時目擊劉怡萱女士與王定宇委員共處乙室，當下或許有情緒激動之情況，但是絕無對劉怡萱女士有任何性侵害之舉止，本人亦無所謂派員跟監乙事，本人已委任律師將相關證據提供予地檢署以還原真相，相信法律會釐清真相，還給本人公道。二、本人藉此向社會大眾聲明，劉怡萱女士從來不屬於愛爾麗集團一員，劉女士任何一言一行均與愛爾麗集團無涉。三、再次就本人感情事務佔用公共資源乙事，向社會大眾致歉。常如山 2026/3/3