我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列在上週六（2月28日）聯合對伊朗發動空襲，擊殺最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及40多名軍政高層，伊朗隨後也展開報復行動，中東局勢緊張升級。不過美國總統川普（Donald Trump）13年前在社群平台發布的貼文被翻出，內容用力打臉自己，引發網友熱議。在2013年時，當年度被認為是美伊關係從長期對抗轉向外交談判的關鍵轉折點，不過當時川普不看好時任總統歐巴馬（Barack Obama）政府的談判能力，認為歐巴馬政府很難跟伊朗談成任何事。川普在2013年11月11日發文大酸：「記得我很久以前就預測過，歐巴馬會攻打伊朗，因為他根本無法好好談判——講白話點就是談判能力不足！」不過時至今日，川普政府對伊朗展開軍事行動，並且斬首哈米尼，使得這則13年前的貼文再度浮上檯面。大批網友湧入揶揄，紛紛稱「看來川普承認自己的談判能力不足」、「歐巴馬：談不起來就兩手一攤；川普：談不起來就讓你兩手一攤」、「確實，川普也不擅長談判」、「川普也是講理的，物理也是理」。