民進黨立委王定宇遭爆與名媛劉怡萱進出台北、台南豪宅，疑似奪人小三介入感情，對此今（3）日親上火線回應與太太在去年初協議簽字離婚，過程平和，自己與劉女是朋友，兩個單身的人做任何事情，不傷害別人、不違反法律。並表示此次報導是愛爾麗董座常如山涉犯性侵女員工未遂，為了轉移焦點，刻意引導至男女情感，企圖脫罪。常如山也隨即聲明表示，自己當時目睹王定宇與劉怡萱共處一室，當下或許有情緒激動，但絕無對劉怡萱有任何性侵害舉止，也強調劉女從來都不屬於愛爾麗集團一員。對於王定宇指控性侵女員工未遂因而轉移焦點，常如山也發出聲明表示，關於媒體轉載王定宇指控涉嫌性侵劉怡萱未遂一事，純屬子虛烏有，因當時目擊劉怡萱與王定宇共處一室，當下或許有情緒激動情況，但絕無對劉怡萱有任何性侵害之舉止，亦無所謂派員跟監一事，已委任律師將相關證據提供予地檢署以還原真相，「相信法律會釐清真相，還給本人公道」。常如山說，自己藉此向社會大眾聲明，劉怡萱從來不屬於愛爾麗集團一員，其任何一言一行均與愛爾麗集團無涉。最後常如山對於自己感情事務佔用公共資源一事，向社會大眾致歉。