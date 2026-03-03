2025年新制勞退基金運用收益為7,468億9,812萬餘元，勞動部勞保局表示，今（3）日已完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，開放民眾查詢多元管道查詢。據統計，本次參與收益分配的退休金個人專戶約1,310萬戶，近6成勞工分配金額超過2萬元，約772萬戶；超過5萬元者，約493萬戶。
勞保局說明，由於個別勞工退休金繳納的時間及金額均不相同，因此每位勞工朋友實際分配到的收益金額也有所差異，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。
勞工朋友自今(3)日起，可利用行動電話認證、自然人憑證、行動自然人憑證、虛擬勞保憑證、金融電子憑證、勞動保障卡，可透過發卡銀行網路ATM，以及至勞保局e化服務系統，或到勞保局各地辦事處臨櫃查詢。
另外，因收益分配資料傳輸至實體ATM尚需作業時間，故自明（4）日起始可持台灣土地銀行、玉山銀行、台新銀行、台北富邦銀行及第一銀行的勞動保障卡或郵政金融卡（須先至郵局簽署勞保局資料查詢服務同意書）至發卡銀行或郵局實體ATM查詢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
勞工朋友自今(3)日起，可利用行動電話認證、自然人憑證、行動自然人憑證、虛擬勞保憑證、金融電子憑證、勞動保障卡，可透過發卡銀行網路ATM，以及至勞保局e化服務系統，或到勞保局各地辦事處臨櫃查詢。
另外，因收益分配資料傳輸至實體ATM尚需作業時間，故自明（4）日起始可持台灣土地銀行、玉山銀行、台新銀行、台北富邦銀行及第一銀行的勞動保障卡或郵政金融卡（須先至郵局簽署勞保局資料查詢服務同意書）至發卡銀行或郵局實體ATM查詢。