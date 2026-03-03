我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文盼能在今年上半年與中國國家主席習近平見面，不過消息曝光後不斷傳出藍營基層反彈，擔心影響今年年底的九合一選舉。資深媒體人黃暐瀚更說，如果鄭習會對九合一是加分，為什麼不在選前兩天見面？國民黨副主席蕭旭岑今（3）日說，他無法回應黃暐瀚的假設性議題，但鄭習會對台灣是加分，國民黨不應擔心被抹紅。蕭旭岑今上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪，他說，若鄭麗文與習近平會面，能為兩岸帶來更和平穩定的氛圍，這是多數民意所樂見，國民黨推動兩岸交流是基於民生經濟考量，包括透過新國共論壇，從觀光旅遊、醫療及產業合作等面向出發，為人民創造實質利益。蕭旭岑坦言，在選舉年確實有部分藍營參選人擔心遭抹紅，但只要兩岸互動能嘉惠台灣民眾，相信社會自有公評，更何況，今年已有多個重要國家領導人前往中國與習近平會面，顯示中國在國際政經局勢中的重要性；若國民黨主席能與對岸最高領導人對話、討論台海和平，對台灣而言是加分而非扣分。另針對外界關注「川習會」時程是否影響「鄭習會」安排，蕭旭岑分析，兩大國領導人會面主要討論重大戰略議題，不會因單一事件而改變方向，但相關時程確實可能牽動鄭麗文訪中規劃。他認為，美中之間包括台灣議題、軍售等問題，仍是雙方領導人會談的重點，相關發展有待後續觀察。