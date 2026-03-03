我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小嫻當年被指控惡媳婦。（圖／翻攝自IG@hsien_0309）

何守正二姐、三姐跨海指控 「惡媳」標籤上身

▲小嫻選擇重返校園，重新過生活。（圖／翻攝自IG@hsien_0309）

小嫻選擇低調 專注重建生活

婆媳問題自古以來都是夫妻間相處的一大難題，不僅一般人會遇到，就連藝人也會因此結束緣分。2017年藝人小嫻與前職籃球星何守正宣布結束婚姻，消息一出震驚外界，2人過去以恩愛形象示人，婚後更不時在節目與社群分享生活點滴，因此離婚聲明格外引人關注。隨後雙方吵得不可開交，小嫻不僅被爆出婆婆幫她們家洗碗侍奉，前夫的二姐甚至跨海指控小嫻是「惡媳」。小嫻當年婚變公開後，何守正的二姐與三姐接連發聲，直指小嫻在婚姻中未善盡媳婦角色，甚至以「惡媳」形容她，她們更批評母親在家庭中承擔煮飯、洗碗等家務，卻被外界塑造成媳婦孝順的形象，認為這樣的落差讓長輩受委屈。當時輿論場上還出現關於信仰與生育的討論，部分聲音指小嫻虔誠篤信宗教，影響家庭氛圍；也有傳聞稱，因婚後未生育子女，使她難以真正融入夫家，然而相關說法多來自親友爆料或外界揣測，雙方對於具體細節始終未有完整公開說明。面對接連指控，小嫻當時並未與對方正面交鋒，而是以相對低調的方式回應，她表示婚姻走到盡頭有諸多原因，並非單一事件造成，希望外界給彼此空間。離婚後，小嫻逐步重心回歸事業與個人生活，透過節目與公開活動重建形象，展現更成熟的態度。小嫻與何守正的婚變，不僅是兩人關係的結束，也折射出台灣社會對婆媳角色的期待與壓力。而孫協志與夏宇童如今被爆出與孫媽媽孫麗鈞互動並不頻繁，雙方關係甚至被形容為「近乎陌生」，也讓藝人的婆媳議題，再度浮上檯面。