峮峮、黃鴻升的愛情刻骨銘心！藝人峮峮（吳函峮）近來因經典賽在即話題不小，其前男友黃鴻升2020年9月過世，《NOWNEWS今日新聞》整理出峮峮與黃鴻升從相識到相戀的15年歷程，2011年羅志祥於節目《娛樂百分百》力拱2人互動，2019年小倆口在《綜藝玩很大》擦出火花，進而交往。如今，黃鴻升離開已5年多，峮峮遲遲不找新對象，不敢認真思考感情問題，怕一想就潰堤，「愛我的人其實很多，愛有很多種形式，不是說男女之間的愛才叫愛，所以我其實我很幸福。」
時光倒轉至2011年，峮峮以大元友人身分參與《娛樂百分百》錄影，當時規定男女須緊盯彼此雙眼跳繩，主持人羅志祥順勢作球，讓她與黃鴻升挑戰，眼見甜美、可愛的峮峮站在面前，男方極度羞澀不敢直視，跳到一半時，發現她節奏落後，立刻停下動作以免繩子打到對方，種種小動作看出黃鴻升的貼心與紳士，在峮峮內心留下好感。
2019年4月，峮峮登上黃鴻升主持的《綜藝玩很大》，互動擦出愛火，小倆口私下開始進展交往，為保護戀情2人約定好對外宣稱好友關係，一直到2020年9月，黃鴻升主動脈剝離猝逝，峮峮撕心裂肺，崩潰發文：「對不起，破壞了我們的約定，謝謝你一直這麼保護我寵我，我提出的任何要求，即便莫名奇妙你也都會做到」，悲痛至極。
「你突然跟我說，我們不要結婚好嗎？我說，為什麼？你說，這樣如果未來我怎麼了，妳就可以不用負責任，妳可以是一張白紙的嫁給別人。」
痛失黃鴻升後，峮峮沉寂時日後，開始恢復啦啦隊應援工作，並橫跨主持領域，開始將事業視為生活重心，至今5年過去，她的感情世界依然空白，過去前往宜蘭土地公廟參拜，抽出的詩籤直言「意中人走了」，勸誡應放下過去另尋佳偶，精準解析瞬間戳中淚點，當場眼眶泛紅，過往與黃鴻升的美好點滴全湧現，一直不敢正視感情課題。
事後，峮峮忍著淚、對著鏡頭說，自己大多不敢有太多情緒，就怕太認真想會哭，「很多貴人都很照顧我，幫助我跟很疼愛我，大家都希望我可以遇到很愛我的人，說真的，很愛我的人其實很多，愛有很多種形式，不是說男女之間的愛才叫愛，所以我其實我很幸福」，強調心態自在，緣分交給時間，峮峮期盼有朝一日，坦率接受新戀情。
「可是，黃鴻升，我只想要你⋯人生，真的太難太難了。」
🔺峮峮IG全文－
抱歉
我可能沒力氣回覆大家的私訊
很謝謝大家的關心
每一天
我都在想我怎麼可能那麼幸福
每一天
我都在想怎麼會遇的到這麼合的來的人
每一天
我都在感謝老天讓我遇見了你
雖然我們總是待在家
卻都很開心不無聊也不吵架
結果 還是被拍了
我知道你覺得低調對我們都好
所以我們是 好朋友
但我好像沒辦法了太痛了
無法再在乎媒體跟酸民要怎麼寫怎麼酸了
不想再假裝了
對不起
破壞了我們的約定
謝謝你一直這麼保護我寵我
我提出的任何要求
即便莫名奇妙你也都會做到
到哪裡 做什麼 有誰 也都會拍照拍影片給我
工作之外
不論任何時候即便洗澡睡覺也都秒接秒回
就為了讓我安心
這將近一年半的時間以來都沒有變過
但昨晚 我卻怎麼樣都聯絡不到你
一直以來都是你來找我
除了透過手機 我不知道怎麼找到你
這才發現 我⋯真的無能為力
兩週前
你突然跟我說 我們不要結婚好嗎？
我說 為什麼？
你說
這樣如果未來我怎麼了妳就可以不用負責任
妳可以是一張白紙的嫁給別人
可是
黃鴻升
我只想要你⋯
人生 真的太難太難了………
🔺資料來源－
峮峮IG、黃鴻升IG
