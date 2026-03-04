我是廣告 請繼續往下閱讀

▲峮峮（左）與黃鴻升（右）2019年在《綜藝玩很大》擦出火花，隨後低調交往1年半，直至男方過世。（圖／翻攝自峮峮IG）

▲峮峮悲痛發文，與黃鴻升生前對話令人惹淚。（圖／翻攝峮峮IG）

「你突然跟我說，我們不要結婚好嗎？我說，為什麼？你說，這樣如果未來我怎麼了，妳就可以不用負責任，妳可以是一張白紙的嫁給別人。」

▲峮峮（左2）痛失黃鴻升，期盼有朝一日，坦率接受新戀情。（圖／記者林調遜攝）

「可是，黃鴻升，我只想要你⋯人生，真的太難太難了。」

峮峮、黃鴻升的愛情刻骨銘心！藝人峮峮（吳函峮）近來因經典賽在即話題不小，其前男友黃鴻升2020年9月過世，《NOWNEWS今日新聞》整理出峮峮與黃鴻升從相識到相戀的15年歷程，2011年羅志祥於節目《娛樂百分百》力拱2人互動，2019年小倆口在《綜藝玩很大》擦出火花，進而交往。如今，黃鴻升離開已5年多，峮峮遲遲不找新對象，不敢認真思考感情問題，怕一想就潰堤，「愛我的人其實很多，愛有很多種形式，不是說男女之間的愛才叫愛，所以我其實我很幸福。」時光倒轉至2011年，峮峮以大元友人身分參與《娛樂百分百》錄影，當時規定男女須緊盯彼此雙眼跳繩，主持人羅志祥順勢作球，讓她與黃鴻升挑戰，眼見甜美、可愛的峮峮站在面前，男方極度羞澀不敢直視，跳到一半時，發現她節奏落後，立刻停下動作以免繩子打到對方，種種小動作看出黃鴻升的貼心與紳士，在峮峮內心留下好感。2019年4月，峮峮登上黃鴻升主持的《綜藝玩很大》，互動擦出愛火，小倆口私下開始進展交往，為保護戀情2人約定好對外宣稱好友關係，一直到2020年9月，黃鴻升主動脈剝離猝逝，峮峮撕心裂肺，崩潰發文：「對不起，破壞了我們的約定，謝謝你一直這麼保護我寵我，我提出的任何要求，即便莫名奇妙你也都會做到」，悲痛至極。痛失黃鴻升後，峮峮沉寂時日後，開始恢復啦啦隊應援工作，並橫跨主持領域，開始將事業視為生活重心，至今5年過去，她的感情世界依然空白，過去前往宜蘭土地公廟參拜，抽出的詩籤直言「意中人走了」，勸誡應放下過去另尋佳偶，精準解析瞬間戳中淚點，當場眼眶泛紅，過往與黃鴻升的美好點滴全湧現，一直不敢正視感情課題。事後，峮峮忍著淚、對著鏡頭說，自己大多不敢有太多情緒，就怕太認真想會哭，「很多貴人都很照顧我，幫助我跟很疼愛我，大家都希望我可以遇到很愛我的人，說真的，很愛我的人其實很多，愛有很多種形式，不是說男女之間的愛才叫愛，所以我其實我很幸福」，強調心態自在，緣分交給時間，峮峮期盼有朝一日，坦率接受新戀情。