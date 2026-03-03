我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫麗鈞表示婚禮沒受邀，不過孫協志（左）、夏宇童（右）都表示有邀請所有重要親友。（圖／經紀團隊提供）

孫協志和夏宇童愛情長跑6年，去年3月登記結婚，並於上個月舉辦婚禮，然而近日卻爆出孫協志的媽媽孫麗鈞當天未出席婚禮，主婚人由阿姨擔任，讓外界猜測母子關係疏離。在婚禮前，孫麗鈞被問到對於「新媳婦」夏宇童的看法，她僅回：「我沒意見，他們年輕人高興就好。」態度似乎有些冷淡。對於孫麗鈞缺席婚禮，今（3）日稍早夏宇童經紀人回應《NOWNEWS今日新聞》：「不管有沒有親自到場都心懷感謝。」孫協志媽媽曾透露婚禮「沒有受邀」，母子關係似乎有些疏遠，但孫協志事後受訪強調「一定會邀請，雙方家長都會邀請」，不過婚禮當天孫媽卻未出席婚禮，引發外界熱議。對此，夏宇童經紀人則回應《NOWNEWS今日新聞》：「他們在確定婚禮時間就有邀請所有重要親友，不管有沒有親自到場，他們兩位都心懷感謝。」另外，孫麗鈞被問到對「新媳婦」夏宇童的看法，她當時僅簡短回應：「我沒意見，他們年輕人高興就好。」就連談到金孫的話題，也表示能生最好，不生也沒有關係，回答看似蠻尊重兒子、媳婦的想法。值得一提的是，今日是夏宇童、孫協志結婚紀念日，夏宇童凌晨在社群上甜蜜發文：「3.3明天一定會是好日子，一定會是好日子，一定會是好日子。一起努力把每一天都過得美好吧！結婚紀念日快樂。」而孫協志也親自轉發，夫妻互動非常甜蜜。