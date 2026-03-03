元宵節要吃湯圓！7-11、OK超商、家樂福、全聯哪間買湯圓最便宜？各大通路元宵節優惠整理，其中最熱賣的「桂冠湯圓」在家樂福購買最便宜，每盒只要42元，全聯則是兩盒85元，價格差不多，7-11桂冠湯圓則是3件7折，平均單包49元，24小時營業，就算半夜也買得到。
🟡家樂福元宵節優惠
家樂福今（3）日限定，桂冠湯圓（鮮肉/花生/芝麻），義美湯圓（花生生/芝麻/紅豆/小湯圓）均一價都42元，且桂冠湯圓系列再享OPENPOINT點數15倍送，義美小湯圓（全素）OPENPOINT點數10倍送。
煮鮮湯圓也別忘記準備生鮮配料，3月10日前單筆購買生鮮商品（熟食、水產、蔬果、麵包及肉品）不含鮮奶與雞蛋，每滿500元贈馬鞍包小提燈一個，單筆限贈一個，全台限量1萬5000個。
提到元宵節，還有代表著招財進寶好運發大財的餃子，也是近年元宵節熱購商品，家樂福特別推出3月10日前，晶鈺冷凍豬肉手工水餃買一送一（平均單包94.5元）；雙麟冷凍手工水餃也有買一送一（平均單包99元）。
🟡全聯元宵節優惠
今年元宵節全聯、大全聯集結眾多人氣湯圓，即起至3月3日前，熱賣的「桂冠湯圓 芝麻/花生/鮮肉200g（10粒裝）」，每盒特價47元，任2盒特價85元，平均每盒特價42.5元；社群話題火熱的「Kenji健司 香濃花生 紅龜粿湯圓160g（20gx8入）」每包特價59元；同時間，小朋友最愛的「義美小湯圓240g」每盒特價42元。
3月3日前還有「瓜瓜園 九份蕃藷圓300g」單盒特價74元，2盒140元；鹹湯圓首選「佳味食品 客家鹹湯圓320g」，每盒只要100元。還有煮湯底必備的「生活良好 紅豆調理包200g」，單包特價59元，2包特價109元，平均每包不到55元；酒釀控不能錯過「金蘭 雪花釀(甜酒釀) 500g」每罐特價85元。
不想出門就叫小時達送，3月2日、3日小時達下單指定湯圓任2件就免運！單筆消費滿888元輸入指定折扣碼「圓來這麼省」即享88折，最高現省120元；即起至3月3日前桂冠指定湯圓還有任兩件贈100點回饋。
🟡7-11元宵節優惠
7-11即日起至3月3日推出桂冠湯圓任選3件7折與健司湯圓任選兩件118元優惠活動。「桂冠湯圓 芝麻/花生/鮮肉200g（10粒裝）」原價69元、買3件平均單包49元
除了每年元宵最受歡迎的經典花生、芝麻、鮮肉湯圓、紅白小湯圓，今年引進傳統與創意兼具的「粿」湯圓健司湯圓「濃醇芝麻草仔粿湯圓（售價79元）」以及「香濃花生紅龜粿湯圓(售價79元)」。
想吃湯圓也不一定要開火！7-11獨家推出「關北紅豆湯湯圓（售價69元）」，紅白小湯圓與使用在地紅豆熬煮紅豆湯，簡單微波加熱就能品嚐到經典好喝的湯圓甜湯！
🟡全家元宵節優惠
全家即日起至3月4日，門市指定湯圓任選2件8折，任選3件75折。包括桂冠湯圓（鮮肉/花生/芝麻/提拉米蘇/紫糯米芋泥/阿華田包餡小湯圓/花生雙醬/焦糖布丁/桂冠小湯圓/抹茶/流沙）以及義美湯圓（芝麻/草莓煉乳/花生）。
此外，購買任一盒「桂冠湯圓」，就可用99元加購DINOTAENG壓克力鑰匙圈；購買「桂冠紫糯米芋泥湯圓」可加購三麗鷗餐具或玩偶一款。
OK超商元宵節優惠
OK超商即日起至3月4日，桂冠湯圓（鮮肉/花生/芝麻）任選2件8折，任選3件75折。
資料來源：7-11、OK超商、家樂福、全聯
我是廣告 請繼續往下閱讀
家樂福今（3）日限定，桂冠湯圓（鮮肉/花生/芝麻），義美湯圓（花生生/芝麻/紅豆/小湯圓）均一價都42元，且桂冠湯圓系列再享OPENPOINT點數15倍送，義美小湯圓（全素）OPENPOINT點數10倍送。
煮鮮湯圓也別忘記準備生鮮配料，3月10日前單筆購買生鮮商品（熟食、水產、蔬果、麵包及肉品）不含鮮奶與雞蛋，每滿500元贈馬鞍包小提燈一個，單筆限贈一個，全台限量1萬5000個。
🟡全聯元宵節優惠
今年元宵節全聯、大全聯集結眾多人氣湯圓，即起至3月3日前，熱賣的「桂冠湯圓 芝麻/花生/鮮肉200g（10粒裝）」，每盒特價47元，任2盒特價85元，平均每盒特價42.5元；社群話題火熱的「Kenji健司 香濃花生 紅龜粿湯圓160g（20gx8入）」每包特價59元；同時間，小朋友最愛的「義美小湯圓240g」每盒特價42元。
不想出門就叫小時達送，3月2日、3日小時達下單指定湯圓任2件就免運！單筆消費滿888元輸入指定折扣碼「圓來這麼省」即享88折，最高現省120元；即起至3月3日前桂冠指定湯圓還有任兩件贈100點回饋。
🟡7-11元宵節優惠
7-11即日起至3月3日推出桂冠湯圓任選3件7折與健司湯圓任選兩件118元優惠活動。「桂冠湯圓 芝麻/花生/鮮肉200g（10粒裝）」原價69元、買3件平均單包49元
除了每年元宵最受歡迎的經典花生、芝麻、鮮肉湯圓、紅白小湯圓，今年引進傳統與創意兼具的「粿」湯圓健司湯圓「濃醇芝麻草仔粿湯圓（售價79元）」以及「香濃花生紅龜粿湯圓(售價79元)」。
想吃湯圓也不一定要開火！7-11獨家推出「關北紅豆湯湯圓（售價69元）」，紅白小湯圓與使用在地紅豆熬煮紅豆湯，簡單微波加熱就能品嚐到經典好喝的湯圓甜湯！
全家即日起至3月4日，門市指定湯圓任選2件8折，任選3件75折。包括桂冠湯圓（鮮肉/花生/芝麻/提拉米蘇/紫糯米芋泥/阿華田包餡小湯圓/花生雙醬/焦糖布丁/桂冠小湯圓/抹茶/流沙）以及義美湯圓（芝麻/草莓煉乳/花生）。
此外，購買任一盒「桂冠湯圓」，就可用99元加購DINOTAENG壓克力鑰匙圈；購買「桂冠紫糯米芋泥湯圓」可加購三麗鷗餐具或玩偶一款。
OK超商即日起至3月4日，桂冠湯圓（鮮肉/花生/芝麻）任選2件8折，任選3件75折。