元宵節要吃湯圓！7-11OK超商家樂福全聯哪間買湯圓最便宜？各大通路元宵節優惠整理，其中最熱賣的「桂冠湯圓」在家樂福購買最便宜，每盒只要42元，全聯則是兩盒85元，價格差不多，7-11桂冠湯圓則是3件7折，平均單包49元，24小時營業，就算半夜也買得到。

🟡家樂福元宵節優惠

家樂福今（3）日限定，桂冠湯圓（鮮肉/花生/芝麻），義美湯圓（花生生/芝麻/紅豆/小湯圓）均一價都42元，且桂冠湯圓系列再享OPENPOINT點數15倍送，義美小湯圓（全素）OPENPOINT點數10倍送。

煮鮮湯圓也別忘記準備生鮮配料，3月10日前單筆購買生鮮商品（熟食、水產、蔬果、麵包及肉品）不含鮮奶與雞蛋，每滿500元贈馬鞍包小提燈一個，單筆限贈一個，全台限量1萬5000個。

▲家樂福生鮮滿500元贈馬鞍包小提燈一個，單筆限贈一個，全台限量1萬5000個。（圖／家樂福提供）
提到元宵節，還有代表著招財進寶好運發大財的餃子，也是近年元宵節熱購商品，家樂福特別推出3月10日前，晶鈺冷凍豬肉手工水餃買一送一（平均單包94.5元）；雙麟冷凍手工水餃也有買一送一（平均單包99元）。

🟡全聯元宵節優惠

今年元宵節全聯、大全聯集結眾多人氣湯圓，即起至3月3日前，熱賣的「桂冠湯圓 芝麻/花生/鮮肉200g（10粒裝）」，每盒特價47元，任2盒特價85元，平均每盒特價42.5元；社群話題火熱的「Kenji健司 香濃花生 紅龜粿湯圓160g（20gx8入）」每包特價59元；同時間，小朋友最愛的「義美小湯圓240g」每盒特價42元。

▲全聯即起至3月3日前，熱賣的「桂冠湯圓 芝麻/花生/鮮肉200g（10粒裝）」，每盒特價47元。（圖／全聯提供）
3月3日前還有「瓜瓜園 九份蕃藷圓300g」單盒特價74元，2盒140元；鹹湯圓首選「佳味食品 客家鹹湯圓320g」，每盒只要100元。還有煮湯底必備的「生活良好 紅豆調理包200g」，單包特價59元，2包特價109元，平均每包不到55元；酒釀控不能錯過「金蘭 雪花釀(甜酒釀) 500g」每罐特價85元。

不想出門就叫小時達送，3月2日、3日小時達下單指定湯圓任2件就免運！單筆消費滿888元輸入指定折扣碼「圓來這麼省」即享88折，最高現省120元；即起至3月3日前桂冠指定湯圓還有任兩件贈100點回饋。

🟡7-11元宵節優惠

7-11即日起至3月3日推出桂冠湯圓任選3件7折與健司湯圓任選兩件118元優惠活動。「桂冠湯圓 芝麻/花生/鮮肉200g（10粒裝）」原價69元、買3件平均單包49元

除了每年元宵最受歡迎的經典花生、芝麻、鮮肉湯圓、紅白小湯圓，今年引進傳統與創意兼具的「粿」湯圓健司湯圓「濃醇芝麻草仔粿湯圓（售價79元）」以及「香濃花生紅龜粿湯圓(售價79元)」。

想吃湯圓也不一定要開火！7-11獨家推出「關北紅豆湯湯圓（售價69元）」，紅白小湯圓與使用在地紅豆熬煮紅豆湯，簡單微波加熱就能品嚐到經典好喝的湯圓甜湯！

▲7-11即日起至3月3日推出桂冠湯圓任選3件7折與健司湯圓任選兩件118元優惠活動。（圖／7-11.com.tw）
🟡全家元宵節優惠

全家即日起至3月4日，門市指定湯圓任選2件8折，任選3件75折。包括桂冠湯圓（鮮肉/花生/芝麻/提拉米蘇/紫糯米芋泥/阿華田包餡小湯圓/花生雙醬/焦糖布丁/桂冠小湯圓/抹茶/流沙）以及義美湯圓（芝麻/草莓煉乳/花生）。

此外，購買任一盒「桂冠湯圓」，就可用99元加購DINOTAENG壓克力鑰匙圈；購買「桂冠紫糯米芋泥湯圓」可加購三麗鷗餐具或玩偶一款。

▲全家購買任一盒「桂冠湯圓」，就可用99元加購DINOTAENG壓克力鑰匙圈。（圖／全家提供family.com.tw）
▲全家即日起至3月4日，門市指定湯圓任選2件8折，任選3件75折。（圖／全家提供family.com.tw）
OK超商元宵節優惠

OK超商即日起至3月4日，桂冠湯圓（鮮肉/花生/芝麻）任選2件8折，任選3件75折。

▲OK超商即日起至3月4日，桂冠湯圓（鮮肉/花生/芝麻）任選2件8折，任選3件75折（圖／取自OK超商okmart.com.tw）
資料來源：7-11OK超商家樂福全聯 

