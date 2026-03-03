美國跟以色列對伊朗發起軍事打擊，在短時間內就將伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）等一眾高層擊殺，但伊朗也不是任人拿捏的軟柿子，已在中東多國發起報復襲擊，甚至炸了美國駐沙烏地阿拉伯大使館。有中東媒體警告，美以2國恐怕是誤判了伊朗神權政府的持久力。
《半島電視台》引述伊朗裔美國人、美國智庫「昆西國家事務研究所」（Quincy Institute for Responsible Statecraft）執行副主任帕西（Trita Parsi）的看法，認為美以對伊朗實施「斬首行動」，用意是想威嚇德黑蘭，直至有人出面投降，但對神權政府而言，比起戰爭，反而更害怕投降。
帕西指出，美國總統川普（Donald Trump）認為在波灣部署軍力、派出航母，就能威懾伊朗，但伊朗政府的想法是，它可以試著挺過戰爭，但絕對挺不過投降的後果，真要戰鬥到有人願意出面投降的地步，基本上就不僅僅是消滅領導層的問題，而是徹底摧毀整個國家。
帕西還補充說，即便這個做法最終可行，白宮也無法預料具體需要耗費多少時間，而在這段期間，伊朗的戰略就是盡可能對美國、美軍、全球經濟、鄰國及國際市場造成最大傷害，讓川普不敢輕舉妄動。
