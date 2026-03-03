我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊投手張峻瑋。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊胡智爲。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊李灝宇。（圖／記者葉政勳攝）

▲WBC經典賽熱身賽中華隊李灝宇上演精彩雙殺守備。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊今（3）日終於迎來對戰軟銀鷹二軍的官辦熱身賽。經過連日大雨的等待，這場比賽成為中華隊「完全體」前進東京巨蛋前的唯一一次實戰總彩排。打完前5局，中華隊暫時以 3：0 領先。身為在第一線觀察的特派記者，這5局的比賽內容不僅驗證了教練團賽前的大膽調度，卻也同時暴露出幾個在正賽前必須立刻上緊發條的隱憂。賽前曾豪駒總教練點名由台美混血大聯盟球星「費仔」費爾柴德(Stuart Fairchild)扛下第1棒，而費仔也立刻用球棒證明了這個決策的絕對正確性。現場觀察，費仔的擊球節奏極佳，面對日本投手的速差完全沒有適應不良的問題。他不僅揮擊紮實，連續3個打席都順利上壘(包含前2局的2支一壘安打，以及第5局靠失誤上壘)，完美扮演了擾亂對手防線的「核彈頭」角色。他所展現的高上壘率與速度壓迫感，絕對是中華隊在正賽最強的進攻發動機。擔綱先發重任的年輕火球男張峻瑋，在第1局控球略顯不穩，但他展現了極佳的修正能力，不僅很快將球速催出來，其「決勝球」的引誘性與犀利度更讓軟銀打者吃足苦頭，成功化解失分危機。隨後接手的胡智爲與張奕，則徹底展現了資深老將的無價價值。兩人上場後的調整狀況絕佳，不僅控球到位，順利封鎖對手攻勢，為牛棚防線注入了一劑最強心針。這絕對是前5局比賽最大的致命隱憂。曾總賽前才剛強調，打線安排的核心是「串聯度」，但中華隊在前5局的進攻中，竟然狂吞了3支雙殺打(分別由李灝宇、陳傑憲、鄭宗哲擊出)。面對控球精準的日職投手，若無法有效將球擊成強勁平飛球，而是擊出過多內野強勁滾地球，非常容易遭到對方的精湛守備瓦解，如何在得點圈有人時增加戰術推進的成功率，是教練團賽後必須立刻開會檢討的課題。被賦予第2棒重任的李灝宇，首局在二壘防區出現了1次守備失誤，顯示他對於宮崎SOKKEN球場黑土的彈跳節奏仍在尋找感覺；但好消息是，大聯盟潛力新秀的調整能力極快。他隨即在後續的守備中，與游擊手鄭宗哲完美配合，策動了1次極具水準的4-6-3漂亮雙殺，證明這對美式黃金二遊擁有的絕佳默契。