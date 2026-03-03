我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝典霖不定期舉辦議政沙龍，邀請各黨派從政者擔任講師。（圖／翻攝謝典林臉書，2026.03.02）

下屆彰化縣長選舉，藍營人選至今未定案，昨有媒體報導，彰化縣議長謝典霖希望以「非綠大聯盟」合作模式，促成「藍白綠合」，但謝典霖強調自己的議長選舉都忙不過來，否認密會蔡壁如。蔡壁如今天接受媒體電話訪問，親曝1月13日參與議政沙龍，與謝典霖談及此事。她同時透露謝典霖當時雖有意支持民進黨邱建富，但對縣長選舉沒什麼定論，純粹「想跟柯主席聊一聊」。藍營彰化縣長姊弟之爭難解，傳聞謝典霖已取得家族支持，謝衣鳯參選縣長的可能性變低；爭取提名的前副縣長柯呈枋，證實黨中央上週已約詢他。昨有媒體報導，謝典霖評估無論是柯呈枋或洪榮章，對上民進黨提名的立委陳素月都難有勝算，因此有意支持綠營初選落敗的前彰化市長邱建富，以「非綠大聯盟」合作模式促成「藍白綠合」，並透過前立委蔡壁如與柯文哲接觸，但柯沒有回應。謝典霖昨天透過發言人否認此事，指下屆議長對手、現任副議長許原龍來勢洶洶，他忙自己的選舉都來不及，無暇管其他事。但蔡壁如今（3）日接受媒體電訪，坦言自己1月13日到彰化縣議會「議政沙龍」上課當天，接到謝典霖請託，並透露邱建富也是「議政沙龍」講師之一，間接曝露不定期舉辦的「議政沙龍」，已成為謝典霖與各政黨人士接觸的平台。當時正是謝衣鳯自錄影片稱「國民黨前後任主席朱立倫、鄭麗文都曾表達希望我選縣長，相信謝議長會做出最好選擇」之後一星期。蔡壁如說，她和謝衣鳯在立法院當過同事，兩人很熟，但謝家一人要選縣長、一人要選議長，觀感會不好，最後結論應該尊重謝家人的決定。蔡壁如說，每次她去議政沙龍教課時，謝典霖總會和她聊聊，當天兩人聊到國民黨的縣長候選人難產，且初選落敗的邱建富，自己也表達想為縣民服務的意願，謝典霖認為或許可以促成。她當場表示樂觀其成，謝典霖想爭取白營的支持，希望能和柯文哲聊一聊。蔡壁如透露當下的謝典霖「其實沒有什麼定論，就是說可以聊一聊、聽聽看大家廣大的意見」。農曆年前她向中央黨部表達謝典霖想見柯前主席的意願，但一直沒有得到回應，據了解是內部評估邱建富勝選的機率不高，所以就一直沒有安排會面的行程。蔡壁如說，她只是協助傳達地方民意給黨中央，近1個多月來沒再去議政沙龍，不清楚謝典霖最新決定如何。但站在個人立場，她肯定謝的想法，至於能不能成形，還是要尊重黨部，以及前主席柯文哲、現任主席黃國昌的想法。