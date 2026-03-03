我是廣告 請繼續往下閱讀

監察院今公布第294期廉政專刊，內容包括北市議員財產申報，根據資料，過去被虧為「房地大王、欠債大王」的議員陳錦祥，債務相較去年大減3700萬，但仍高達1億4239萬8343 元；另外議員吳志剛帳面債務雖僅200多萬，但他擔任「全網通科技股份有限公司」連帶保證人，因全網通無法履行債務，連帶保證債務金額約4億6004萬4,892 元。被媒體喻為「房地大王、欠債大王」的北市前議長陳錦祥，他名下擁有15筆土地與2棟建物，存款和妻子共僅有22萬7406元，但他個人債務則高達1億4239萬8343元，相比去年同期，減少約3700萬，其中數為週轉金。另外，國民黨前主席吳伯雄兒子、北市議員吳志剛，名下沒有土地建物，和妻子有價證券總額7344萬6190元，另有債權1千萬，名目債務約210萬，不過他在備註欄指出，擔任全網通科技股份有限公司保證人，由於全網通已無法履行其債務，故申報人負全網通之債務連帶保證責任，其金額至今估計約為新台幣4億6004萬4892 元。吳志剛2015年因投資全網通失利，欠下10億元債務，名下資產更被法拍，其中還包括吳伯雄家族的起家厝，更傳出吳伯雄當年曾氣到病倒，歷經10年，目前已經還完5.4億。至於過去被虧為「最貧雙姝」的北市藍綠議員柳采葳、林亮君，林亮君和上次申報一樣，維持沒有任何不動產，僅一幅百步蛇、貓頭鷹及台灣黑熊圖500元，不過特別的是，她2025年3月買了一台Toyota汽車54萬元，另外買了40股的台積電股票4萬8500元，還有ETF 0050共1039股，約6萬6558元，並無債務。至於國民黨議員柳采葳，也一樣沒有任何不動產，僅有一臺價格10萬元的國瑞汽車，存款僅12萬7925元，2筆保險、信貸80萬0414元，相較上次申報147萬，約少了66萬元左右。