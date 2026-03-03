我是廣告 請繼續往下閱讀

國道1號南向340.3公里路竹路段發生死亡車禍！今日上午七點多，一名陳姓聯結車司機，疑似因未注意前方路況，猛烈追撞前方44歲郭姓男子駕駛的小轎車，導致該車硬生生「嵌進」前方貨櫃車底部，整輛車扭曲變形成為夾心餅乾，雖然救護人員火速將受困的郭姓駕駛救出送醫，但他最終仍因多處骨折與嚴重內出血不幸宣告不治，至於詳細事發原因仍有待警方釐清。車禍意外發生在今天上午7時51分的國道1號南向340.3公里路竹路段，當時48歲的陳姓男子正駕駛聯結車行駛於外側車道，卻疑似因為未注意車前狀況，失控追撞前方由44歲郭姓男子駕駛的自小客車，導致郭男的車輛推撞前方由46歲包姓男子駕駛的貨櫃車，造成整輛小轎車宛如「夾心餅乾」般，直接嵌進貨櫃車底部，車體嚴重變形毀損。警消獲報後迅速趕抵現場，將受困在扭曲車身內的郭男救出，然而郭男獲救時已意識不清，雖緊急送往醫院搶救，最終仍因全身多處骨折與嚴重的內出血，傷重宣告不治。這起事故造成現場散落大量零件殘骸，一度引發後方車流回堵長達8公里，直到上午9時才完成現場排除並恢復通車。目前全案已由岡山分隊介入處理，至於具體的肇事責任與詳細車禍原因，仍有待警方進一步調查釐清。