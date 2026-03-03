我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆忠二路派出所所長飆罵員警不洗警用機車的影片昨（2）日在社群平台上瘋傳，該所長用手指抹機車再舔手指的畫面引起網友熱議，而他也因疑似涉及霸凌基層而遭申誡。對此，新北市議員黃淑君今（3）日再指，奉勸高層不要找吹哨者，因為她就是吹哨者，若有基層因該事件被「調查」，她就會公布無良長官的身分。該派出所長徐紹文日前因為四月將有裝備檢查，而對沒有清洗警用機車的員警感到不滿，當街拍影片怒罵對方，還將手指舔滿口水後沾抹車體，再把手指放進自己嘴裡以示由他清洗過的機車有多乾淨，全程都被影片拍下，隨後在網路上瘋傳。因為該影片，徐紹文遭質疑涉及職場霸凌而被記申誡處分。徐紹文對此喊冤表示，他因應裝備檢查，講過很多次要員警洗車，他也親自清洗30輛警用機車，並請同仁協助，但就是有人不聽，所以他才會當場訓誡該員警。而該影片瘋傳後，網友熱議表示「這是霸凌」，但也有網友認為「所長都親自洗車了」。針對整起事件，黃淑君則發文霸氣喊出：「奉勸高層不要找吹哨者，因為吹哨者就是我， 告訴基隆市議員鄭文婷的就是我，我是新北市議員黃淑君。」黃淑君提到，只要有任何基隆市警察基層同仁因為這個案件，被「約談」、被「調查」、被「懲處」，她就公布看是哪一個無良長官。